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Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisi düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisi düzenledi
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Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu gösterisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteride 13 gruptan oluşan 500 dansçı, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden halk oyunlarını sahneledi.

Halk Dansları Topluluğu yaptıkları koreografileri ile seyirciyi; Adıyaman, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Van ve Karadeniz yöreleri ile Balkan, Roman ve Zeybek gruplarının gösterileri ile buluşturdu. Programa katılan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Dikici ve Gökhan Aygün  eğitmenlere çiçek takdim etti. 

İlyas Dikici: Halk Dansları Topluluğu bir mirası devralıyor, bir kültürü yaşatıyor

Gösteriye katılan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici yaptığı konuşmada, ‘’Halk dansları sadece bir ritim değil, bir milletin hafızasıdır. Küçükçekmece Belediyesi olarak bu hafızayı yaşatmak, geçmişten geleceğe köprü kurmak adına çıktığımız bu yolda, halk danslarımızı böyle bir noktaya taşıdığımız için mutluyuz. Bitlis’in dağlarından Karadeniz’in kıyılarına, Gaziantep’in bereketli topraklarından Balkanların coşkusuna kadar uzanan bu gösteri hepimizi tek bir noktada ‘aidiyet’ duygusunda buluşturacak. Bu gösterinin arkasında büyük emekler olduğunu biliyorum. Öncelikle özveriyle çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Onlar bir mirası devralıyor, bir kültürü yaşatıyor. Bu kıymetli yolculukta emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve öğrencilerimizi destekleyen ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi.

2600 öğrenciye halk dansları eğitimi verildi

Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’ndeki dans sınıflarında 2020 yılından bu yana toplam 2600 öğrenci halk dansları eğitimi aldı. Yetişkin ve çocuk olarak oluşturulan gruplarda öğrenciler, 9 ay boyunca eğitim alıyor. 

Küçükçekmece Belediyesi Halk Dansları kurslarına 8 yaş ve üzeri, Küçükçekmece’de ikamet eden herkes başvurabiliyor. Kurslara katılmak isteyenler başvurularını kültür merkezlerinden yapabilirler.

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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