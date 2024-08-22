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Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi yeni döneme hazır

Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi yeni döneme hazır
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Küçükçekmece Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi’nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen kurslara katılan kadınlar, hem meslek ediniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

12 branşta eğitim

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Eşitlik Merkezinde; Pastacı ve Aşçı Çırağı, Okuma Yazma, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları Kullanımı, Nevresim Takımları Dikimi, İğne Oyası, İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Eğitimi, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk gibi 12 branşta ücretsiz eğitim verilecek.

Kayıtlar 2-13 Eylül tarihlerinde alınacak

Kadın Eşitlik Merkezi, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin yanı sıra düzenlediği kurslarla kadınlara meslek edindiriyor ve iş hayatında kadın istihdamının artırılmasını sağlıyor. Hobi ve meslek edindirme kurslarına katılmak isteyenlerin; 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi ve öğrenim belgesi ile İnönü Mahallesi’ndeki Kadın Eşitlik Merkezi’ne kayıt yaptırması gerekiyor.

Kadın Eşitlik Merkezi yeni dönem kursları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 4 360/8020-8021 numaralı telefonu arayabilirler.

 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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