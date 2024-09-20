Küçükçekmece Belediyesi kurum içi eğitimlere devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi, Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler hakkında personelin bilgilendirilmesi amacıyla ''Kamu İhale Mevzuatı ve E-İhale Uygulaması'' eğitimi düzenledi. Belediye Çok Amaçlı Salon’unda iki gün boyunca süren eğitime çok sayıda personel katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler hakkında personelin bilgilendirilmesi amacıyla ‘’Kamu İhale Mevzuatı ve E-İhale Uygulaması’’ eğitimi düzenledi. Belediye Çok Amaçlı Salon’unda iki gün boyunca süren eğitime çok sayıda personel katıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde; Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği uzmanları tarafından personele; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, elektronik ihale ve uygulamaları, teminatların alınması ve iade süreçleri ile doğrudan temin ve uygulamaları gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yavuz Ateş: Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedefleniyor

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği uzmanlarından Yavuz Ateş, ‘’İhale kanunu çok dinamik ve değişken bir kanun dolayısıyla personelin belirli periyotlarla bilgilendirilmesi gerekiyor. 15.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya uyum sağlanması, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliklerin etkin bir şekilde uygulanması, herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmemesi ve uygulamaların mevzuata uygun olmasını sağlamak üzere ilgili personele eğitim verildi. Böylece personelin bilgi ve birikimi artırılırken belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedefleniyor’’ dedi.