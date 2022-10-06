Küçükçekmece Belediyesi personeline mesleki gelişim eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü personeline yönelik ‘’Zabıta Kanun Yönetmelik ve Mevzuatı” eğitimi düzenledi. Personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim 2 hafta boyunca dönüşümlü olarak devam edecek.

İlçe halkının sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak ve korumakla görevli zabıta ekiplerine Belediye Binası Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen eğitimde; Çevre ve İnsan Sağlığı Mevzuatı, Pazar Yönetmeliği, İmar, Tüketici, Tebligat ve Kabahatler Kanunu hakkında detaylı bilgi verildi.

Eğitimler 2 hafta boyunca sürecek

Alanında uzman 3 farklı eğitmen tarafından verilen eğitimde; zabıta personeline yönelik 1608 Sayılı Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve bu kapsamda zabıta ekiplerinin yükümlülükleri ve belediye zabıta yönetmeliği ele alındı.

Tüketici Kanunu kapsamında yer alan ve son günlerde sıklıkla karşılaşılan fahiş fiyat etiketi, kasa reyon etiket farklılığı, stokçuluk gibi sorunlara karşı tedbirlerin uygulanmasında alternatif yöntemler ve vatandaşların yanıltılması ve haklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşuldu.

Zabıta ekipleri ilçede verilen hizmetin aksamaması için eğitimlere 3 ayrı grup halinde katılım sağlayacak.