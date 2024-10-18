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Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları Özel Yetenek Kurs kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları Özel Yetenek Kurs kayıtları başladı
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Küçükçekmece Belediyesi, Spor Okulları Özel Yetenek Kursları ile gençlere hayallerine giden yolda destek oluyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda sınavlara yönelik antrenmanlar dışında; TYT deneme sınavları, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda alanında uzman eğitmenler, adayları Sosyal Bilimler Fakültesi ve Spor Liseleri’nin özel yetenek sınavlarına hazırlıyor.

Şehit Binbaşı Bedri Karabayık Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurslarda yaklaşık on ay boyunca; kuvvet, dayanıklılık, sürat, çeviklik, denge, koordinasyon, çabukluk ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Ayrıca yetenek sınavı öncesinde fotosel eşliğinde nizami parkur ölçüleri ile deneme parkurları yapılarak adaylara tecrübe kazandırılıyor. Eğitimler dışında adaylara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlikler ve seminerler de düzenleniyor.

Kayıtlar 4 Kasım’a devam ediyor

Kontenjanların sınırlı olduğu Spor Okulları Özel Yetenek Kursları’na ikamet şartı aranmaksızın tüm adaylar başvurabiliyor. Spor Lisesi kurslarına başvurmak isteyen adaylar için; kızlarda 75 ve üstü, erkekler de ise 80 ve üstü okul başarı puanı isteniyor.

Kurslara katılmak isteyen öğrenciler, Küçükçekmece Belediye Binası’nda bulunan spor kayıt masasına başvuruda bulunabilir, ayrıntılı bilgi için ise 444 4 360 / 7996-7997 numaralı hattı arayabilir.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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