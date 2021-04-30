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Küçükçekmece Belediyesi vatandaşların yanında

Küçükçekmece Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinde Küçükçekmeceli vatandaşları yalnız bırakmayacak. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sürecinde Küçükçekmece Belediyesi, İletişim Merkezi, Zabıta ekipleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle vatandaşa hizmet verecek.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerim gönüllerini ferah tutsun. Ekiplerimizle her gün sizlere destek olmayı sürdüreceğiz. Temenni ediyorum ki 17 gün sonra daha sağlıklı bir sürece girmiş olacağız. Bu süreçte ilçe sakinlerimize gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet için teşekkür ederim” dedi.

Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, 444 4 360 numaralı telefondan  ya da sosyal medya hesaplarından Küçükçekmece Belediyesi’ne ulaşarak,  istek, talep ve şikâyetlerini iletebilirler.

Etiketler Küçükçekmece belediyesi Küçükçekmece
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