Küçükçekmece Belediyesi yapay zeka şenliği düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (KÜGİM) ve Masqot.co işbirliği ile Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Yapay Zekâ Şenliği’ düzenlendi.

7’den 70’e her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle görçekleşen Yapay Zekâ Şenliği’nde; yetişkinler için Yapay Zekâ İle Podcast Üretimi atölyesi, 9-14 yaş arası çocuklar için Yapay Zekâ İle Şarkı Üretimi, AI İle Hikaye Yazarlığı, Yapay Zekâ ile Hikaye Kitabı Üretimi, 3D Yazıcı İle Kalem Üretme atölyesi, robotik gösteriler ve Networking alanları yer aldı. Ayrıca etkinlik boyunca yapay zekâ tabanlı projeleri ve ürünleri tanıtmak üzere 11 girişim standı, alanında uzman 7 konuşmacı tarafından yapay zekanın bugünü ve geleceği hakkında söyleşiler, gün boyu süren VR, robotik ve hologram deneyimleri ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kemal Çebi: Yapay Zekâ Şenliği geleceğe uzanan bir yolculuğun ilk adımı

Yapay zekâyla oluşturulan dijital ikizinin konuşmasının verildiği video gösterimi sonrası konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’İnsanlık tarihi boyunca, her dönem kendi hareketini yaratmıştır. Sanayi çağı, bilgi çağı, dijital çağ derken artık yapay zekâ çağına girmiş bulunuyoruz. Bu çağda da geri kalmamanın öncü olmanın önem taşıdığının farkındayız. Küçükçekmece’de bu dönüşümün yalnızca izleyicisi değil, üreticisi de olmak istiyoruz. İşte bu yüzden geleceğe dokunan bu şenliğin kapılarını araladık. Bugün yalnızca bir teknoloji şenliğinde değil, geleceğe uzanan bir yolculuğun ilk adımındayız. Küçükçekmece Belediyesi olarak sizlerin hayallerine alan açmak, fikirlerinizi böyle mecralara taşımak benim için en kıymetli çalışmalardan biri oluyor. Bu doğrultuda, bu şenliğe kıymetli desteklerinden dolayı Masqot Türkiye ailesine, uzmanlara ve en çok da merakıyla, ilgisiyle bizi bu güzel işlere teşvik eden gençlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Buse Mağden: Şenlik, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda umut verici bir örnek

Masqot Türkiye kurucusu Buse Mağden etkinlikten dolayı Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederek, ‘’Küçükçekmece Belediyesi KÜGİM iş birliğiyle düzenlenen bu şenlikte hem çocuklar hem de yetişkinler, yapay zekâyı sadece dinleyen değil deneyimleyen, uygulayan ve kendi üretimlerini ortaya koyan bireyler haline geldiler. Küçükçekmece Belediyesi’nin ve KÜGİM’in bu vizyoner yaklaşımını çok kıymetli buluyorum. Yerel yönetimlerin teknoloji okuryazarlığını artırma konusunda bu kadar kararlı olması, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda umut verici bir örnek oluşturuyor’’ dedi.

Yapay Zekâ Veri Mühendisliği öğrencisi Zehra Küçükyılmaz ise, ‘’Etkinlikte bakış açımızı geliştirme imkânı bulduk. Farklı firmaların teknolojilerini inceledik, uygulama geliştiricileriyle network sağlamış olduk. Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum ve bu tarz etkinliklerin devamını bekliyorum’’ dedi.