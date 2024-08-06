Küçükçekmece Belediyesi yaz atölyeleri başladı

Küçükçekmece Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği eğitici ve öğretici yaz atölyeleri başladı. 6 farklı branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerle yaklaşık 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Eğitim Akademisi Yaz Atölyeleri’nde; Anlayarak Hızlı Okuma, Yarışmalı Çocuk Oyunları, Minik Mimarlar, Çılgın Kolajlar ve Küçükçekmece’nin Küçük Şefleri-Mutfak Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli branşlarda eğitim veriliyor. Duyusal Oyun atölyesinde ise 5-6-7 yaş aralığındaki minikler misafir ediliyor.

29 Ağustos’a kadar sürecek

Çocukların verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Atölyeleri; Atakent, Cennet ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Kemalpaşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.