Küçükçekmece Belediyesi yaz atölyeleri başladı
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Küçükçekmece Belediyesi’nin 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği eğitici ve öğretici yaz atölyeleri başladı. 6 farklı branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerle yaklaşık 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Eğitim Akademisi Yaz Atölyeleri’nde; Anlayarak Hızlı Okuma, Yarışmalı Çocuk Oyunları, Minik Mimarlar, Çılgın Kolajlar ve Küçükçekmece’nin Küçük Şefleri-Mutfak Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli branşlarda eğitim veriliyor. Duyusal Oyun atölyesinde ise 5-6-7 yaş aralığındaki minikler misafir ediliyor.
29 Ağustos’a kadar sürecek
Çocukların verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Atölyeleri; Atakent, Cennet ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Kemalpaşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
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