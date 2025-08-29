Küçükçekmece Belediyesi'nden 6 bin öğrenciye kırtasiye desteği

Küçükçekmece Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda verdiği kırtasiye desteğiyle ailelerin ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi 6 bin öğrenciye ‘Okul Çantası ve Kırtasiye Seti’ hediye edildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise de öğrenim gören çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu. Kırtasiye setinin içerisinde; çanta, defter, sulu boya, makas, resim defteri, cetvel seti ve içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraşın bulunduğu kalem kutusu gibi öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı pek çok okul araç gereci bulunuyor.

Kemal Çebi: Ailelerin yükünü hafifletmeye çalışıyoruz

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıttığımız kırtasiye seti ile bir nebze de olsa ailelerin yükünü hafifletmeye çalışıyoruz” dedi.