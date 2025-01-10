Küçükçekmece Belediyesi’nden 6 yılda binlerce kişiye dayanışma eli

Küçükçekmece Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi yurttaşlara sunduğu sosyal yardım ve dayanışma ağı her geçen gün büyüyor. Evde bakımdan, ulaşım hizmetine, gıda yardımlarından, halk marketlere pek çok başlıkta sosyal yardım yelpazesini genişleten Küçükçekmece Belediyesi, kentte yaşayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı.

Sosyal belediyeciliği yalnızca bir iş değil, insana duyulan sorumluluğun gereği olarak gördüklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçtiğimizin farkındayız. Sosyal politika uygulamalarının yurttaşlık temeline dayanan bir hak olarak kabul edilmesini destekliyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dayanışmayı ve sosyal belediyeciliği tüm uygulamalarıyla ön planda tutuyoruz. Biz Küçükçekmeceli hemşehrilerimizin güven duygusu gelişmiş refah bir ortamda mutlu, huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu bağlamda birçok alanda vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmadan yardımlarımızı daha da artırarak sürdürmeye, dayanışma ve paylaşma kültürünü büyütmeye kararlıyız” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardımlarla 6 yılda binlerce hayata dokundu

Küçükçekmece Belediyesi son 6 yılda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 bin 440 kez ev temizliği, 4 bin 499 kez ise kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti verdi. Gıda Bankası bünyesinde, toplamda yaklaşık 300 bin kilogram meyve sebze, kuru gıda, et ve balık ürünü Küçükçekmeceli ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde 4.’sü açılan Halk Marketlerden ise 45 bin 870 hane faydalandı. Sosyal Yardım Müdürlüğü giyim mağazasından son 6 yılda 18 bin aileye kıyafet yardımı yapılırken, ihtiyaç sahiplerine belediyeye ait aşevinden 2 milyon 744 bin 80 porsiyon sıcak yemek yardımı yapıldı. 11 bin adet kırtasiye yardımı, 7 bin 646 adet beslenme seti de ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuldu. 4 bin 883 adet yenidoğan seti bebeği olan ailelere, 868 adet glutensiz gıda yardımı da çölyak hastalarına ulaştırıldı.

Özel gereksinimli bireylere özel çalışmalar sürüyor

Öte yandan, ilçede özel gereksinimli bireyler de özel çalışmalarla destekleniyor. Geçtiğimiz yıl Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, açıldığı günden bugüne merkezde oyun ve aktivite sınıflarıyla 4-14 yaş aralığındaki 1782 özel çocuğu ağırladı. İlçede ikamet eden özel gereksinimli bireyler ayrıca kişisel bakım, ulaşım hizmeti, tekerlekli sandalye bakım onarımı ve medikal malzeme yardımları ve gezilerle destekleniyor. İstihdam Masası ile işveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getiren Küçükçekmece Belediyesi, 2 bin 22 kişi de işe yerleştirdi.