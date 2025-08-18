Küçükçekmece Belediyesi'nden askere gidecek gençlere asker çantası desteği

Küçükçekmece Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek gençlere asker çantası ile destek oluyor. Bu kapsamda 2021 yılından beri yaklaşık 1300 vatandaşa ücretsiz asker çantası dağıtıldı.

Asker çantası, Küçükçekmece sınırlarında ikamet eden ve askerlik zamanı gelmiş tüm vatandaşlara veriliyor. Çantada fanila, iç çamaşır seti, çorap, havlu takımı, ağız bakım seti, kolonya, tırnak makası ve tıraş seti gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.

Kemal Çebi: Her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ''Vatani görevini yerine getirmek üzere askere giden evlatlarımız için hayata geçirdiğimiz asker çantası hizmetimizle vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya ve onlara bir nebze olsa destek olmaya çalışıyoruz. Canı pahasına bizlerin huzurunu ve güvenliğini sağlayan tüm vatan evlatlarına hayırlı tezkereler diliyor, sağ salim ailelerine ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum'' dedi.

Tüm asker adayları yararlanabiliyor

Asker çantası almak isteyen vatandaşlar, sülüs belgesiyle Küçükçekmece Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Çözüm Merkezi birimine başvurarak çantalarını teslim alabilirler.