  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece Belediyesi'nden ''graffiti''ye tam destek

Küçükçekmece Belediyesi'nden ''graffiti''ye tam destek

Küçükçekmece Belediyesi'nden ''graffiti''ye tam destek
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi’nin Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde düzenlediği Graffiti Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul genelinden 20 graffiti sanatçısının katılımıyla gerçekleşen festival, 2 gün boyunca sanatseverlerin de uğrak noktası oldu.

Festivale katılan 20 sanatçı kendilerine ayrılan tuvallerde özgün tasarımlarını hayata geçirirken, ziyaretçiler de graffiti sanatının oluşum sürecine tanıklık etme fırsatı buldu. Rengarenk bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sanatçıları yalnız bırakmadı. Başkan Çebi’nin eline sprey boya alarak sanatçılara eşlik etmesi de festivalin sembol anlarından biri oldu.

Kemal Çebi: Kentimizin sanat kimliğini güçlendirmeye devam edeceğiz

Sanatçılarla sohbet eden Çebi, grafitinin desteklenmesini önemsediklerini ifade ederek, “ Sokak sanatı olan graffitiyi kent kimliğinin bir parçası olarak görüyorum. Bunun da daha ötesinde gençlere alan açmak ve sanatı görünür kılmak gerekiyor. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Festivalimize katılan tüm sanatçılara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatçılardan Başkan Çebi’ye teşekkür

Küçükçekmece’nin genç yeteneklerinden graffiti sanatçısı BySeyf, yasal ve desteklenen alanlarda üretim yapmanın kendilerini daha özgür hissettirdiğini ifade ederek, “Küçükçekmece Belediyesi’nin bu sanatı sahiplenmesini çok değerli buluyorum. Bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

8 yıldır sokak sanatıyla ilgilenen genç sanatçı Selvera ise ilk kez bir belediyenin düzenlediği graffiti festivaline katıldığını söyleyerek,  “Resim öğretmeniyim. Genelde realistik portreler çalışıyorum. Hip-hop kültürüne olan ilgim beni graffiti alanına yönlendirdi. İlk kez belediyenin yaptığı böyle bir festivale katılıyorum. Yerel yönetimlerin gençlere böyle bir alan yaratması çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş.. Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş.. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Türkiye’nin en değerli markalarını açıkladı Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde şoke eden savunma! Kiralık apartta gizli kamera iğrençliğinde şoke eden savunma! Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Bebek katilinin İmralı'daki yeni komşuları belli oldu Bebek katilinin İmralı'daki yeni komşuları belli oldu Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri belli oldu Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri belli oldu Galatasaray'da Osimhen depremi! Forması bile satışa çıkarıldı... Galatasaray'da Osimhen depremi! Forması bile satışa çıkarıldı...
Merkez Bankası'ndan Papara kararı Merkez Bankası'ndan Papara kararı 50 bin TL maaşla eleman bulamayınca kepenk indirdi... 50 bin TL maaşla eleman bulamayınca kepenk indirdi... Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler! Doğa yürüyüşünde buldukları kutunun içinden neler çıktı neler! Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı 980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu 980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş'' CHP'li Cemal Enginyurt'tan olay olacak iddialar: ''AK Partili gazetecilere para verilmiş'' Özel'den Meclis'te Erdoğan'a ''ahtapot'' ve ''Free İmamoğlu'' resti Özel'den Meclis'te Erdoğan'a ''ahtapot'' ve ''Free İmamoğlu'' resti Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu