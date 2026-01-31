Küçükçekmece Belediyesi'nden özel bireyler için sevgi izi desteği

Kaybolma riski taşıyan özel gereksinimli bireyler için geliştirilen ve Müge Anlı’nın öncülüğünde hayata geçirilen Sevgi İzi Projesi, Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla ilçede aktif bir şekilde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde tanıtım programı düzenlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici proje hakkında, ‘’Sayın Müge Anlı’nın başlatmış olduğu sosyal ve toplumsal bilinci artıran bu projeyi belediye olarak ücretsiz bir şekilde destek veriyoruz. Projeyle kaybolma riski taşıyan bireyler, yapılan dövme ile hızlı bir şekilde emniyet görevlileri tarafından tespit edilip ailelerine teslim ediliyor. Müge Anlı’ya bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda, özel gereksinimli 8 çocuğun bileklerine rakamlardan oluşan dövmeler yapılarak sevgi izi oluşturuldu.

İlker Kaynakdemir: Bu tarz projelerin hayata geçirilmesi çok ince, çok güzel

Programa özel gereksinimli çocuğu ile birlikte katılan İlker Kaynakdemir, ‘’Okul aile birliğimiz vasıtasıyla bu projeden haberdar olduk ve çok sevindik. Hep aklımızdaydı bu proje çünkü hep korkuyorduk ve çekiniyorduk. Çocuğum 9 yaşında ve otizmli, etkileşim içinde ama konuşmada zorluk yaşıyor. Bu sebeple kaybolursa diye çok strese giriyorduk. Küçükçekmece Belediyesi’ne ait araçlar bizi buraya kadar getirdi ve herkes bize çok kibar davrandı. Bu tarz projelerin hayata geçirilmesi çok ince, çok güzel, özel bireylere yönelik çalışmaların devamını diliyoruz’’ dedi.

Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Aile Birliği Başkanı Hacer Cantürk ise ‘’18 yaşında bir özel çocuk annesiyim. Küçükçekmece Belediyesi bize ulaştı ve birçok öğrencimizin haberi oldu. Sevgi İzi çok önemli, çok kıymetli. Bizim çocuklarımız saniyelik kaybolabilir veya bizim başımıza bir şey gelebilir. Bu sebeple çok hayati bir proje. İsterim ki herkes yaptırsın. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz’’ diye konuştu.