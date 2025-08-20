  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal belediyecilikte örnek hizmet

Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal belediyecilikte örnek hizmet

Küçükçekmece Belediyesi'nden sosyal belediyecilikte örnek hizmet
Güncelleme:

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. İlçede geçtiğimiz yıl hizmete açılan Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlar, kısa sürede vatandaşların büyük ilgisiyle yüzlerce organizasyona ücretsiz ev sahipliği yaptı.

Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Mahallelerinde hizmet veren Taziyeevleri ile Kemal Paşa Semt Konağı’nda vatandaşlar nişandan sünnete, kına gecesinden doğum gününe ve mevlide pekçok organizasyonu ücretsiz bir şekilde gerçekleştirme imkânı buluyor.

Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlarda son bir yılda 600’e yakın organizasyona ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi, 2019 yılından bu yana ise Kemal Paşa Semt Konağı’nda, 10 bine yakın organizasyonu vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirdi.

Kemal Çebi: Sosyal belediyecilik ve dayanışma kültürüyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ilçede dayanışma kültürüyle faaliyetlerine devam ettiklerini ifade ederek, “ Vatandaşlarımızın mutlu ve zor günlerinde yanlarında olmak, onların yaşamına dokunmak bizim için çok kıymetli. Bu hizmetimizle Küçükçekmeceli vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyor, komşuluk ruhunu güçlendiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonları hafta içi kutlama programları için kullanabiliyor. Aynı merkezler, hafta sonu ise yalnızca taziye kabulü için hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili 444 4 360’ı arayarak, ayrıntılı bilgi edinebilirler. 

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız! Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu Kameranın önünde yoga şov yapan Pınar Altuğ'a çirkin taciz! Kameranın önünde yoga şov yapan Pınar Altuğ'a çirkin taciz! Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler Başsavcı Akın Gürlek ile görüşen AK Partili Şamil Tayyar yeni operasyonların sinyalini verdi! Başsavcı Akın Gürlek ile görüşen AK Partili Şamil Tayyar yeni operasyonların sinyalini verdi! Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti Türkiye'nin 71 yıllık gıda devi iflas etti Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor! Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor! Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi! Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!
Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın 50 yaşına iki kala bikinili şovu olay oldu Ekranların güzel sunucusu Zuhal Topal'ın 50 yaşına iki kala bikinili şovu olay oldu Sosyal medyanın ünlü ucuza orjinal markacısı hırsız çıktı! Sosyal medyanın ünlü ucuza orjinal markacısı hırsız çıktı! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla'' Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla'' Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü! Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü! Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki... Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki... Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti! Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti! Canlı yayında mide bulandıran ifadeler! Ünlü oyuncu isyan etti! Canlı yayında mide bulandıran ifadeler! Ünlü oyuncu isyan etti! AJet’ten 429 TL'ye uçak bileti kampanyası AJet’ten 429 TL'ye uçak bileti kampanyası