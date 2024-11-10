Küçükçekmece Belediyesi'nin ''Ata'ya Özlem'' şiir yarışmasının kazananları belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi’nin İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Ata’ya Özlem’ konulu şiir okuma yarışmasının ödül töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra Birim Müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler de katıldı. Törende, Küçükçekmeceli öğrenciler ve öğretmenler, Ata’ya özlemlerini şiirle anlatarak, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Kemal Çebi: Kalplerindeki Atatürk sevgisini derin mısralarla ifade eden yarışmacılarla gurur duyuyorum

Dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere ödüllerini takdim eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Atatürk sevgisini dizelere taşıyan öğrenci ve öğretmenlerimizle buluştuk. Kalplerindeki Atatürk sevgisini derin mısralarla ifade eden tüm yarışmacılarla gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz bu genç neslin her biri Atamızın izinde, aydınlık bir geleceğin teminatıdır. Dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yarışmada dereceye girenlere, para ödülü verildi.

Dereceye girenler

İlkokul Kategorisi Dereceleri

1 . Hayriye Gök İlkokulu- Elif Taşkın

2. Halit Uygur İlkokulu- Beril Şabadak

3. Büyük Halkalı İlkokulu- Havin Deniz Yürük

Ortaokul Kategorisi Dereceleri

1.Mustafa Kemal Ortaokulu- Miray Merve Uygun

2. TOKİ Şehit Çağlar Canbaz İmam Hatip Ortaokulu Anıl Taha Uzun

3. Özel Bil-Fen Halkalı Ortaokulu Aslı Didem Görücü

Lise Kategorisi Dereceleri

1.Yavuz Selim İmam Hatip Lisesi -Fatih Enes Gülali

2. Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi -Levent Yılmaz

3. Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi -Nazlınur Balcı

Öğretmen Kategorisi Dereceleri

1.Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi- Aslıhan Mutlu İncesu

2. Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi- İsmail Yaylı

3. Osman Zeki Üngör İlkokulu- Özden Özge Korkmaz