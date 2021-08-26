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Küçükçekmece belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor

Küçükçekmece belediyesi'nin eğitime desteği sürüyor

Küçükçekmece Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Eğitime yerel ölçüde katkı sağlayarak, fırsat eşitliği oluşturmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim seti yardımında bulundu. Okul çantası ve kırtasiye setini günde 500 ihtiyaç sahibi çocukla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, okulların açılacağı 6 Eylül tarihine kadar 5 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Kemal Çebi: Eğitim yatırımlarından tasarruf etmedik, etmeyeceğiz

Yeni eğitim öğretim yılında tüm çocuklara başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller bu kentin, toplumun ve ülkemizin geleceğidir. Yenilikçi, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, sağlıklı ve üretken insanlar yetiştirmenin yolunun, önce onlara imkân sunmaktan geçtiğinin farkındayız. İmkânı olmayan Küçükçekmeceli öğrencilerimizin ve ailelerimizin de yanındayız. Küçükçekmece Belediyesi olarak eğitime sağladığımız katkıdan hiçbir zaman tasarruf etmedik, etmeyeceğiz. Tüm çocuklarımızın eğitim hakkına kavuşmasında aracı olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

İçinde boya kalemlerinden, cetvele, silgiden makasa her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu çantalar, Küçükçekmece İyilik Merkezi’nde öğrencilere teslim edildi. İçi kırtasiye malzemesi dolu çantalarını alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.  

Etiketler Küçükçekmece Belediyesi
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