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  4. Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı ödüle doymuyor

Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı ödüle doymuyor

Küçükçekmece’den Amerika’ya uzanan başarı öyküsüyle yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden Küçükçekmece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, aldığı derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası’na katılan Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı, 423 takım arasından ortaokul kategorisinde 3. oldu.

EducatHUB ortaklığında gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Robotik Turnuvası’na  38’i Azerbaycan takımı olmak üzere toplam 423 takım katıldı. Başvuruları kabul edilen takımlar proje teslim gününe kadar EducatHUB üzerinden ve canlı yayınlarda VEX Code VR eğitimi aldılar.

Takımlar halinde yarışmaya katılan öğrenciler ilköğretim seviyesinde okyanus kirliliği , ortaöğretim seviyesinde ise siber güvenlik konularında fikir geliştirdi.  Problemlere karşı ürettikleri çözümleri Vex Code VR üzerinden kodlayarak proje haline dönüştürdü.

KAZANANLAR CANLI YAYINDA AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. işbirliğinde EducatHub ortaklığıyla gerçekleştirilen turnuva süreci 23 Nisan ruhunu yaşatmak adına tüm kazananları Youtube üzerinden canlı yayınla açıklandı. Ortaokul kategorisinde 3.’lük ödülünü kazanan Great Lake Fighters takımı, Educat STEMBox Seti  ve 1000 TL hediye çekinin sahibi oldu.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren “Great Lake Fighters” robotik takımı Küçükçekmece  Belediyesi Bilgi Evleri “Kodlama ve Robotik Kodlama” atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.

Etiketler küçükçekmece belediyesi küçükçekmece
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