  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yeni Aile Sağlığı Merkezi

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yeni Aile Sağlığı Merkezi

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yeni Aile Sağlığı Merkezi
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandırdı. Hayırsever Ahmet Akbalık’ın katkılarıyla yapımı tamamlanan ‘Küçükçekmece Özak Aile Sağlığı Merkezi’ vatandaşların hizmetine açıldı.

Düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta protokol tarafından destek veren hayırsever Ahmet Akbalık’a plaket takdim edildi.

Davut Gül: Aile Sağlığı Merkezleri’nin sayılarını artırmamız gerekiyor

İstanbul Valisi Davut Gül açılış töreninde yaptığı konuşmasında, ‘’Küçükçekmece Özak Aile Sağlığı Merkezi’ne destek veren hayırseverimize, yer tahsisinde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz aile hekimi başına 2500 kişinin düşmesi, bunun içinde ilave aile sağlığı merkezlerine ihtiyacımız var. Çünkü artık birçok tedavi ve tetkikler aile sağlığı merkezlerinde yapılabiliyor ve hastaların sağlık geçmişini en iyi aile hekimleri biliyor. İşte bu yüzden aile sağlığı merkezlerinin sayılarını artırmamız gerekiyor’’ dedi.

Kemal Çebi: Küçükçekmece’nin her köşesinde insana dokunan projeleri ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz

Küçükçekmece Özak Aile Sağlığı Merkezi projesinde emeği geçen herkese ve hayırsever Ahmet Akbalık’a teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Küçükçekmece’de her yaştan insanımızın sağlıkla, huzurla yaşayabileceği bir kent inşa etme hedefimizin önemli bir parçası olan Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi, hem sağlık yatırımlarının hem de mahalle ölçeğinde yaşam kalitesini artırma vizyonumuzun devamı niteliğinde bir projedir. Küçükçekmece’de geçtiğimiz yıl Yeşilova ve Yarımburgaz Mahallemizde hizmete açtığımız Aile Sağlığı Merkezi, bugün Fevzi Çakmak’ta, çok yakında da Tevfikbey ve Atatürk Mahallelerimizde hizmete girecek yeni tesislerle birlikte sağlık alt yapımız her geçen gün güçleniyor. Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezimizin ilçemize, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Ücretsiz sağlık hizmetleri verilecek

382 metrekare alanda inşa edilen Küçükçekmece Özak Aile Sağlığı Merkezinde; 6 muayene odası, gebe izleme odası, üreme sağlığı odası, aşı ve bebek bakım odaları, pansuman ve enfeksiyon odası ile 112 acil sağlık istasyonu yer alıyor.

 

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü
Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi