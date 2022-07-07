Küçükçekmece Gölü'nde caz rüzgarı esti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında, cazın heyecanı ve gençliğin enerjisi Küçükçekmece Gölü’ne taşındı.

Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da birbirinden başarılı sanatçılar; cazın genç temsilcileri İstanbul West Side Collective, Yağmur Sena ve New Orleans’ta kurulan Tuba Skinny Caz-Blues sahne performanslarıyla caz rüzgarı estirdi.

Caz severler, danslarıyla eşlik etti

İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri, güncel müzik toplulukları, popüler isimlerin yeni projeleri ve cazın genç isimleriyle buluşturan festivalde, Küçükçekmeceli caz severler, şarkılara danslarıyla eşlik etti.

Türkiye’ye ilk kez gelen Amerikan müzik tarihine ve dolayısıyla dünya cazına katkısı çok büyük olan New Orleans’ta kurulan Tuba Skinny Caz-Blues, Küçükçekmece’yi çok beğendiklerini ifade ederek, müzikseverlere ve Türk vatandaşlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Güney Özkılınç: Festivalin bir parçası olmaktan gurur duyduk

Parklarda caz konserleri, Karaköy Sahil Park, Şişli Habitat Parkı, Göztepe Özgürlük Parkı ve şehrin dört bir yanındaki parklarda gerçekleştirildi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 29. İstanbul Caz Festivali’nin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen plaket töreninde teşekkür etti. Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da Küçükçekmece Belediyesi olarak bu organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirerek, Belediye Başkanı Kemal Çebi adına plaketini İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’den aldı.