Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı'yı anlamlı bir sergiyle anıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri’nin en büyük temsilcilerinden olan İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı’yı ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları ve belgelerinin yer aldığı anlamlı bir sergiyle anıyor.

‘Son Fasılda Bir Ömür’ isimli sergi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Varlık Dergisi Editörü Mehmet Erte, Dergâh Dergisi Editörü Ali Ayçil, PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan ile birçok şair, yazar ve sanatseverlerin katılımıyla Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını araladı.

Kitabın ön yazısını Beşir Ayvazoğlu kaleme aldı

Özel bir kurgu ile hazırlanmış Yahya Kemal'in yaşamı, sanat hayatı, oldukça renkli ve geniş çalışma alanlarının yanı sıra dostlarını anlatan sergi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından usta şair anısına kitap haline getirilerek de ölümsüzleştirildi. Beyatlı ile ilgili edebi bir kaynak olarak raflarda yerini alacak olan kitabın ön yazısını ise usta şair üzerine en kapsamlı araştırmaları yapan ve "Yahya Kemal Ansiklopedisi" hazırlayan, araştırmacı-yazar Beşir Ayvazoğlu kaleme aldı.

Kemal Çebi: Adını ilçemizde gururla yaşatıyoruz

Türk Edebiyatı’nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı’ya dair ilk kez görülecek belge ve fotoğraflara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Adını ilçemizde gururla yaşattığımız, edebiyatımızın ulu çınarı yazar, milletvekili ve büyükelçi Yahya Kemal’i andığımız ‘Son Fasılda Bir Ömür’ sergimize hoşgeldiniz. Beyatlı’nın yaşamı, insan ilişkileri ve adımlarının izlerinin ilk kez görüleceği sergimizde ve en az sergi kadar titizlikle hazırlanan kitabımızda emeği geçen başta Beşir Ayvazoğlu olmak üzere katkıları olan tüm kurum kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Edebiyatımıza, kıymetini bildiğimiz takdirde çok önemli şahsiyetlerin katkı sunduğunu görebiliyoruz. Görevimiz ;onların bu katkılarını sonsuza dek yaşatabilmektir. Küçükçekmece’ye kültürü ,sanatı, edebiyatı taşımaya devam edeceğiz”diye konuştu.

20 Şubat’a dek CKSM’de izlenebilir

Sergi; Yahya Kemal'in yaşamı, çalışmaları, görevleri, dostlukları, şiirleri, Yahya Kemal'in İstanbul'u (semtleri ve mekanları), İstanbul şiirleri ve sevgisi üzerine bölümlerden oluşuyor. Usta şairin, Pakistan Büyükelçiliği yıllarında hiç yayınlanmamış fotoğraflarının yanı sıra ilk görülecek el yazısı ile şiirleri, notları ve belgeleri de sergide yer alıyor.

Fotoğraf, belge, kitaplar Alper Çeker Koleksiyonu’ndan

Serginin ana malzemesini oluşturan fotoğraf, belge, kitaplar Alper Çeker Koleksiyonu’ndan derlendi. Ayrıca sergiye Emin Nedret İşli, Mehmet Erte, Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi arşivleri de katkı sundu.

‘Son Fasılda Bir Ömür –Yahya Kemal Beyatlı’ isimli sergi, 20 Şubat’a dek CKSM’de görülebilir.