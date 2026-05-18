Küçükçekmece'de 102 Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisinden Kendi Gölgemde sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim alan 102 öğrencinin, 124 eserinin yer aldığı ‘Kendi Gölgemde’ adlı karma sergi Galeri Cennette sanatseverlerle buluştu.

Katılımcıların iç dünyalarının gölgede kalan kısımlarının dış dünyaya yansıması üzerine odaklanan ve 14 branştan oluşan serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Yardımcıları İlyas Dikici ve Sedat Özkan, birim müdürleri, sergide eseri yer alan sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kemal Çebi: GSA, öğrencilerin hayata başka bir pencereden baktığı bir üretim alanıdır

Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Güzel Sanatlar Akademisi, bizim için yalnızca bir eğitim merkezi değil, bireylerin yeteneklerini keşfedebildiği ve sanat aracılığıyla hayata başka bir pencereden baktığı çok kıymetli bir üretim alanıdır. Bugün geldiğimiz noktada, Güzel Sanatlar Akademimiz de 26 farklı branşta eğitim alan 720 öğrencimizle güçlü ve büyük bir sanat ailesi oluşmuş durumda. Yıl boyunca düzenlediğimiz sanatsal atölyeler aracılığıyla da yaklaşık 800 öğrenciye ulaşarak sanatın daha fazla hayatın parçası olmasına katkı sunuyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını alan tüm mezun ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Onlara rehberlik eden kıymetli eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Bahareh Gencer: GSA’nın bana hem maddi hem de manevi katkıları oldu

Sergide eseri bulunan Bahareh Gencer, ‘’Kat’ı sanatı ile yaptığım ve Bahar Bahçe adını verdiğim eserimle sergide yer aldım. Bir ağaç tasvirlemesini iki cam arasına yerleştirdim ve ağacın gölgesinin duvara yansımasını sağladım. Böylece serginin ana temasına göre bir eser üretmiş oldum. Kaligrafi, hat ve kat’ı branşlarında GSA’ da uzun yıllar boyunca eğitim aldım. Kendi adıma ve çocuklarım adına burada çok güzel anılar biriktirdim. GSA’nın bana hem maddi hem de manevi katkıları oldu. Birçok sergiye katıldım ve eserlerimi beğenip benimle sosyal medya üzerinden iletişime geçen, eserlerimi satın alan sanatseverler oldu. Bizlere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sergide eseri yer alan bir başka sanatçı Engin Godollar ise ‘’Yaklaşık iki senedir GSA’da ebru eğitimi alıyorum. Meğerse içimde bir sanatçı ruhu varmış, bunu 60 yaşında GSA’da keşfettim. Sergide Letafet ve Arzı Endam adında iki tane eserim var. İlk sergim ve tarifsiz duygular içerisindeyim, böyle bir duygu ve deneyim yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ailem, dostlarım, en güzeli de Başkanımız Kemal Çebi eserlerimizi görmeye geldi, çok mutluyum. Belediyemize sunmuş olduğu imkanlar için çok teşekkür ederim’’ dedi.

GSA öğrencilerinin yılsonu sergisi olan ve çini, seramik, resim, resim teknikleri, temel sanat ve tasarım, sanatta tasarım ve kurgu, çağdaş sanat pratikleri, heykel, kat’ı, minyatür, tezhip, güzel sanatlara hazırlık, ebru ve bilimsel bitki tasarım branşlarından oluşan Kendi Gölgemde sergisi 15 Temmuz’a kadar Galeri Cennet’te sanatseverleri ağırlayacak.