Küçükçekmece'de 180 öğrencinin 180 eseri "Yetenekli eller eğlenceli çizimler" sergisinde buluştu

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi ve Bilgi Evleri öğrencilerinin ’Yetenekli Eller Eğlenceli Çizimler’ adlı 180 öğrencinin 180 eserinden oluşan resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Çocuk Üniversitesi ve Bilgi Evleri’nde resim ve karikatür kurslarına katılarak sanata ilk adımını atan öğrenciler ilk sergilerini açmış olmanın mutluluğunu yaşadı. Katılımın yoğun olduğu sergide öğrencilere katılım belgesi verildi.

Azra Nur Türkan: Çok güzel bir sanatsal aktivite oldu

Küçükçekmece Bilgi Evleri öğrencilerinden Azra Nur Türkan karikatür alanındaki deneyimini anlatırken, ‘’9 aydır karikatür kursuna gidiyorum ve benim için çok güzel bir sanatsal aktivite oldu. Eğlenceli bir alan olduğu için karikatür kursunu tercih ettim ve çok hoşuma gitti. Çoğunlukla yardımlaşma teması üzerinde çalıştık. Karikatürü hiç bırakmayacağım ve burada aldığım eğitimlerle ilerleteceğim’’ dedi.

Harun Bozdağ: Çok eğlenceli bir kurstu, emeği geçen herkese teşekkür ederiz

Bilgi Evleri öğrencilerinden Harun Bozdağ ise ‘’İnsan ne kadar zengin olsa da çocukluğunu yaşayamadığı sürece hiçbir şeyin anlamının olmadığına dair bir karikatür yaptım. Kursun ilk zamanlarında çok zorlandım ama sonra elim alıştı ve resimleri hızlıca bitirdim. Kafa çizimleri, çubuk adamlar ve araba modelleri ile başladık daha sonra insan çizimlerine geçtik. Çok eğlenceli bir kurstu emeği geçen herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

Yaşar Fırat: Öğrencilerim çok yetenekli ve başarılı

Karikatür öğretmeni Yaşar Fırat eğitim sürecini, ‘’Öğrencileri çizim tekniği ve yeteneklerine bakarak değerlendiriyorum ve gerekli yönlendirmeyi yapıyorum. Öğrencilerim çok yetenekli ve başarılı. Eğitim sürecimiz çocuklara özgü sadeleştirdiğim kafa çizimleri ile başladı ve daha sonra ifade biçimleri, anatomi, hareketlendirme ve kompozisyon aşamasına geçti. Çocuklar çizimi daha çok sevdiği için teorik bilgileri ilerleyen derslerde eğlenceli bir şekilde ele aldık. Çizimleri ve esprileri ben veriyorum serbest çağrışımı ise öğrenciler yapıyor. Temel eğitimden sonra gelişme sürecine geçiyoruz. Bugün özel günleri ve gündemi takip ederek yaptığımız resimleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

25 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi ve Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrencilerden resim kursunda 232, karikatür kursunda ise 129 öğrenci eğitim aldı. Branşlarında uzman öğretmenler eşliğinde öğrencilerin iki dönem boyunca kaleme aldığı karikatür, resim ve sulu boyadan oluşan eserler, 25 Haziran’a kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.