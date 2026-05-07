Küçükçekmece'de 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Bu kapsamda 9- 19 Mayıs tarihleri arasında; Anıtkabir ziyareti, turnuvalar, kürek etkinliği, doğa yürüyüşü ve bilim-kültür gezileri düzenlenecek.

7'den 70'e herkesi 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerine davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı o tarihi günün 107. yıldönümünü bu yılda dolu dolu kutlayacağız. Gençlerimizi milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, çalışkan, üretken insanlar olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir. Geleceğimiz olan gençlere her türlü desteği sağlamaktan mutluluk duyuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Birçok alanda turnuvalar düzenlenecek

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerine; 7-50 yaş arası başvuru yapan herkes katılabilecek. Bu kapsamda ayak tenisi ve FC26 turnuvası, koşu ve kürek etkinliği düzenlenecek. Ayrıca ilçedeki kadın futbol takımlarının U17 futbol turnuvasına ve ilçedeki spor okullarının katılımıyla gerçekleştirilecek basketbol turnuvasına seyirci olarak katılım sağlanacak.

Anıtkabir başta olmak üzere geziler gerçekleştirilecek

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, ‘Gençler Atasıyla Buluşuyor’ sloganıyla 100 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret edecek. Geziler bununla da sınırlı kalmayarak Fethi Paşa Korusu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirilecek. Şişli Atatürk Evi, Cumhuriyet Müzesi ve ‘Geleceği Keşfet Dijitalde Yerini Al’ sergisine de geziler düzenlenecek. Ayrıca 19 Mayıs günü Küçükçekmece Belediyesi Soğuksu Macera Parkı’nda düzenlenecek macera etkinliği ile gençler keyifli bir gün geçirecek.

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinliklerine katılmak isteyenler Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden programı takip ederek, başvurularını gerçekleştirebilir. 

