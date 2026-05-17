Küçükçekmece'de 19 Mayıs Gençlik Koşusu düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında okullar arası koşu yarışması düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Küçükçekmece Göl kenarında düzenlenen koşuda; ilçe genelinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere 250 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Yarışma; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi.

19 Mayıs koşusu sonunda dereceye giren 18 öğrencinin kupa ve madalyası Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici tarafından takdim edildi.

Dereceye girenler

Küçük Kızlar

1- Ela Nisa Binici - Söğütlüçeşme Ortaokulu

2- Ravza Ceylan - Hayriye Gök Ortaokulu

3- Elçin Kaplan - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Küçük Erkekler

1- Nesim Öner - Kanarya Ortaokulu

2- Berat Yıldırım - TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu

3- Yasin İbrahim Yeni – Tema İstanbul Ortaokulu

Yıldız Kızlar

1- Rojbin Kurt - Söğütlüçeşme Ortaokulu

2- Zeynep Düzgün - Söğütlüçeşme Ortaokulu

3- Nuru Nazife Bağdan - Söğütlüçeşme Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1- Abdurrahman Avcı - Kanarya Ortaokulu

2- İlyas Sav - Behiye Selim Pars Ortaokulu

3- Berat Güner - Kanarya Ortaokulu

Genç Kızlar

1- Ezgi Çorumlu - Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Zeynep Çopuk - TOKİ Atakent Spor Lisesi

3- Ecrin Karaoğlu - DR. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç Erkekler

1- Abdullah Arifoğlu - Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Recep Sabri Ercan - TOKİ Atakent Spor Lisesi

3- Arda Kerim Bakır - TOKİ Atakent Spor Lisesi