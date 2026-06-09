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Küçükçekmece'de 2. Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu

Küçükçekmece'de 2. Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu
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Dünya Çevre Bilinci Derneği’nin düzenlediği “2. Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri” töreni, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet değerlerine, çevre bilincine, eğitime ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan isimlerin ödüllendirildiği programda, sanat, kültür, bilim ve sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yürüten çok sayıda isim bir araya geldi.

Törene yazar Ayşe Kulin, oyuncular Halil Ergün, Engin Şenkan, Betül Arım, yönetmen Ümit Efekan, Yapımcı Abdurrahman Keskiner, Şair -Yazar Ahmet Selçuk İlkan, Nasuh Mahruki, Önceki Dönem Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, , Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Gazeteci Şaban Mergül ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Çebi'ye halka hizmet onur ödülü 

Cumhuriyet değerlerini yaşatmayı, çevre bilincini yaygınlaştırmayı ve çocukların hayatına destek olmayı hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, Edebiyat Onur-Emek Ödülü, Eğitimde Kalite- Onur Ödülü, Genco Erkal Tiyatro Onur Ödülü, Basın –Yayın Onur Emek Ödülü, Sinema Onur-Emek Ödülü, Yaşayan ve Yaşatan İnsan Onur-Emek Ödülü, Halka Hizmet Onur –Emek Ödülü, Çevre Bilinci Farkındalık ve Barış Onur Ödülü kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de yerel yönetimler alanında hayata geçirdiği çalışmalar dolayısıyla Halka Hizmet Onur ve Emek Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Çebi adına ödülü, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici aldı.

Programda konuşan Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği Başkanı Nesrin Akkoç, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında topluma değer katan isimleri onurlandırırken aynı zamanda geleceğe yatırım yapmayı amaçladıklarını belirterek, “1001 Çocuk Projesi” kapsamında özellikle deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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