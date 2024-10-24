Küçükçekmece'de 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu heyecanı yaşandı

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla göl kenarında Cumhuriyet Koşusu düzenledi. 6 kategoride gerçekleştirilen koşuda, toplam 430 öğrenci dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği koşu; küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar yıldız erkekler ve genç kızlar, genç erkekler kategorilerinde yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi beraberindeki ilçe protokolü ile birlikte verdi.

Dereceye Girenler:

Küçük Kızlar (Takım Sıralaması)

1. Fatih Sultan Mehmet İ.O

2. Söğütlüçeşme İ.O

3. Melikşah İ.O

Küçük Erkekler (Takım Sıralaması)

1. Fatih Sultan Mehmet İ.O

2. Melikşah İ.O

3. Söğütlüçeşme İ.O

Yıldız Kızlar (Takım Sıralaması)

1. Söğütlüçeşme O.O

2. Kanarya O.O

3. Fatih Sultan Mehmet O.O

Yıldız Erkekler (Takım Sıralaması)

1. Melikşah O.O

2. Toki Avrupa Konutları O.O

3. Fatih Sultan Mehmet O.O

Genç Kızlar (Takım Sıralaması)

1. Toki Atakent S.L

2. Küçükçekmece Sınav A.L

3. Doğan Cüceloğlu F.L

Genç Erkekler (Takım Sıralaması)

1. Toki Atakent S.L

2. Kadriye Moroğlu A.L

3. Eşref Bitlis A.L