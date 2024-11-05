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Küçükçekmece'de 5. Geleneksel 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenlendi

Küçükçekmece'de 5. Geleneksel 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenlendi
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Küçükçekmece Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle ''5. Geleneksel 29 Ekim Satranç Turnuvası'' düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuva, 192 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Üç kategoride gerçekleştirilen ve iki gün boyunca süren satranç turnuvasının startını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi verdi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvasında; A,B ve C olmak üzere üç ayrı kategoride 192 sporcu yarıştı. Turnuva sonunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi dereceye giren sporculara madalya, kupa ve para ödüllerini takdim etti.

A kategorisinde birinciye 6 bin 500 TL, ikinciye 5 bin 500 TL, üçüncüye 4 bin 500 TL, dördüncüye 3 bin 500 TL, beşinciye 2 bin 500 TL ve en iyi kadın sporcuya 2 bin 500 TL para ödülü verilirken, B kategorisinde birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye 2 bin 500 TL, dördüncüye 2 bin TL, beşinciye bin 500 TL ve en iyi kadın sporcuya ise bin 500 TL takdim edildi. Sporcuların ELO puanına göre kategorilendirildiği turnuvada C kategorisinde ise birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL, dördüncü ve beşinciye bin 250 TL ve en iyi kadın sporcuya da bin 250 TL ödül verildi.

Dereceye Girenler

A Kategorisi

1.       Enis Metin

2.       İsa Asri

3.       Shahriyar Rahmanov

4.       Kaan Özkan

5.       Ahmet Oğuzhan Uztetik

En İyi Kadın Sporcu: Sümeyye Gülçeken

B Kategorisi

1-      Mohammad Osman Abdullah

2-      Kayra Tutar

3-      Emre Avlar

4-      Adil Yalçın

5-      Eymen Aydın

En İyi Kadın Sporcu: Hatice Ayda Özata

C Kategorisi

1-      Aytaç Anıl Balta

2-      Ege Başar Kınay

3-      Bekir Aydın

4-      Tuğsan Yılmaz

5-      Yusuf Mutlu

En İyi Kadın Sporcu: Zeynep Sude Şahinkaya

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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