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  4. Küçükçekmece'de 5. Kısadan Anlat'ta final heyecanı yaşandı; ödüller sahiplerini buldu

Küçükçekmece'de 5. Kısadan Anlat'ta final heyecanı yaşandı; ödüller sahiplerini buldu

Küçükçekmece'de 5. Kısadan Anlat'ta final heyecanı yaşandı; ödüller sahiplerini buldu
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nın ödül töreni Yaşar Kemal Sanatevi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir yanından 127 proje başvurusu alan yarışmada, jüri değerlendirmesi sonucunda 12 proje finale kalmaya hak kazanmıştı. Yarışmanın jüri başkanlığını Masumiyet Müzesi gibi önemli filmlerin başarılı projelere imza atan yönetmen Zeynep Günay yaptı.

Finalistler projelerini; Zeynep Günay’ın yanı sıra ödüllü filmlerin yapımcısı Dilde Mahalli ve bu yıl başrol olarak yer aldığı filmle Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı ödülüyle dönen oyuncu Tansu Biçer’den oluşan jüri karşısında sunarak 100 bin TL’lik büyük ödül için yarıştı. Kazanan en iyi film ekibi 100 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Kemal Çebi: Sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceğiz

Ödül törenine katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’de finalistlerin heyecanına ortak oldu. Başkan Çebi, “Bu yarışmayı sadece bir ödül töreni yapalım diye düzenlemiyoruz. Sinemacıların hayallerine ve projelerine destek veren bir üretim alanı olarak görüyoruz. İstanbul’da belediye bünyesinde bir ilk olarak açtığımız Film Ofisi ile sinemaya gönül ve emek verenlere destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de yarışmamızı uzun metraj film projelerini kapsayacak şekilde büyütmeyi ve Küçükçekmece’yi yönetmenlerin yapımcıların ve sektörün aklına gelen bir film platosu haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu manada, yarışmamıza projeleriyle katılım sağlayan, finale kalan ve dereceye giren tüm proje sahiplerini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Kısadan Anlat Film Kısa Film Yarışması ile destek verdiği filmlerden bazıları Venedik ve Berlin gibi dünyaca ünlü festivallerde yarıştı. Küçükçekmece Belediyesi önümüzdeki yıl uzun metrajlı film yarışması düzenleyerek sinemacılara destek olmayı hedefliyor. 

 5. Kısadan Anlat Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye giren filmler:

 En İyi Film 

• “Sahibinden Satılık” – Yönetmen: Eren Yiğit Ekici / Yapımcı: Gizem Alpay

Color ve ses post prodüksiyon özel ödülü 

• “Abbas” – Yönetmen: Can Kahraman / Yapımcı: Utku Çırak

Jüri Özel Ödülü 

• “Kuşun Kanadında” – Yönetmen: Belkıs Bayrak / Yapımcı: Merve Sena Kılıç

Küçükçekmece Film Ofisi Özel Ödülü 

“Bir Belgeselin Dilemması” – Yönetmen/Yapımcı: Muhammed Hubeyb Üzüm

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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