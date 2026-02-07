Küçükçekmece'de 6 Şubat depremleri unutulmadı

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde, Küçükçekmece Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda anma programı düzenlendi. Programa katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anıldığı programa; Başkan Çebi’nin yansıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Saygı duruşuyla başlayan programda, depremde hayata gözlerini yuman vatandaşlar için dualar okundu. Küçükçekmece Belediyesi'nin deprem bölgelerindeki çalışmalarının yer aldığı 6 Şubat’a ait resimler ve Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin, arama kurtarma çalışmalarında kullandığı ekipmanlar sergilendi. Ayrıca depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için helva dağıtıldı.

Kemal Çebi: 6 Şubat depremlerinde gerek deprem bölgelerinde gerekse ilçemizde pek çok çalışma yürüttük

Anma programında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’3 yıl önce bugün saatler 04.17’yi gösterdiğinde, sadece şehirlerimiz değil, kalplerimiz de sarsıldı. Ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. On binlerce insanımızı kaybettik, milyonlarca vatandaşımız evsiz kaldı. Acımız tarifsiz, kaybımız büyük. Küçükçekmece Belediyesi olarak 6 Şubat depremlerinde gerek deprem bölgelerinde gerekse ilçemizde çalışmalar yürüttük. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye intikal eden Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, AFAD ile birlikte kurtarma çalışmalarına katılarak pek çok canın yeniden hayata bağlanmasını sağladı. Bölgeye yardım malzemeleri, Mobil Aşevi ve iş makineleri gönderildi. Deprem bölgesinden gelen ve Küçükçekmecemiz de misafirimiz olan vatandaşlarımızın ulaşım, barınma, giyecek ve gıda ihtiyaçlarını sağladık, kendilerini güvende hissetmeleri için var gücümüzle çalıştık. Felaketi yaşadığımız o günde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başta deprem olmak üzere yaşanabilecek doğal afetlerin can kaybı olmadan atlatılmasını temenni ediyorum’’ dedi.