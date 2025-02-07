Küçükçekmece’de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ‘Afet Bilinçlendirme Paneli’ düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve toplumu afetlere karşı bilgilendirmek amacıyla ‘Afet Bilinçlendirme Paneli’ düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve toplumu afetlere karşı bilgilendirmek amacıyla, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Afet Bilinçlendirme Paneli’ düzenledi. Panele konuşmacı olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son günlerde Ege Denizi’nde meydana gelen depremlere değinerek, ‘’Santorini’de 1956 yılında 7,5 şiddetinde deprem oldu. Depremden sonra tsunami oluştu ve tsunami bütün Ege kıyılarını vurdu. Jeolojinin temel bir felsefesi vardır, geçmişte ne olduysa gelecekte de aynısı olur yani olası bir Santorini depremi sonrası tsunami oluşur ve bu tsunami Ege kıyılarını etkiler’’ diye konuştu.



Afet İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen panele Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in yanı sıra İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türk, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Kundak konuşmacı olarak katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de katıldığı panelde konuklar 6 Şubat depremleri, Ege Denizi’nde meydana gelen depremler, olası Marmara depremi, dayanıklı yapıların önemi, alınabilecek önlemler ve kentsel riskler hakkında önemli bilgiler verdi. Programa sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş da büyük ilgi gösterdi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşuyla başlayan programda, öğrenciler tarafından sahneye karanfiller bırakıldı.

"Her siyasetçi ve mühendisin Hatay’a gitmesi gerek"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’2 yıl önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Meydana gelebilecek bütün afetlerden kurtulabilmenin yolu; akıl, bilim ve vicdandan geçiyor. Her siyasetçinin ve her mühendisin Hatay’a gitmesi, orada yaşananları görmesi gerek. 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı "Kentsel Dönüşüm Yasası" kapsamında 2012 yılından bu yana Küçükçekmece’de 8 bin 173 yapıya riskli yapı tespiti yapılarak, 7 bin 562’sinin yıkımını gerçekleştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan Hızlı Tarama ile Bina Tespiti Projesiyle de riskli olduğu tespit edilen bin 371 bina ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir’’ ifadelerini kullandı.

"6 Şubat depremleri sıra dışı depremlerdi"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuşmasında, ‘’Normalde bir depremde bir fay kırılır ancak 6 Şubat depremlerinde dört tane fay birleşerek kırıldı onun için çok daha büyük ölçekli bir deprem yaşandı. Meydana gelen ikinci depremde de iki tane fay kırıldı yani normal bir deprem yaşamadık sıra dışı bir depremdi. İlk deprem 7,8 büyüklüğündeydi ancak Antakya ve Gölbaşı’nda şiddeti 12’ye kadar çıktı ki depremlerde 12 maksimum şiddettir. Marmara depremine gelecek olursak 250 yılda bir deprem üreten bir fayımız var ve bu süre doldu. Dolayısıyla bu fayın kırılma olasılığı yüksek ancak eski depremlere baktığımızda en fazla 7,4 büyüklüğüne ve 10 şiddetine çıkmış, 12 şiddetini hiç görmemiş yani yıkıcı bir deprem olsa da bir Antakya kadar sarsılmayacağız’’ dedi.

"İstanbul için beklediğimiz şiddetli sınıfına giren bir deprem var"

Güvenli ve riskli yapılar ile tedbir almanın önemine değinen Prof. Dr. Murat Türk, ‘’Yapılar yani binalar, köprüler, barajlar, vs. beklentimiz ve amacımız depremlerde yapıların ayakta kalması ve işlevini yerine getirmesi. İstanbul için beklediğimiz ve şiddetli sınıfına giren bir deprem var. Bizim son derece birikimli bilim insanlarımız, çok iyi deprem yönetmeliğimiz var. Hepimizin afetler karşısında özellikle deprem konusunda acil durum planı olması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

"Yolları kapatan enkazlar sebebiyle arama kurtarma çalışmaları uzadı"

Prof. Dr. Seda Kundak ise şehir planlamanın depremler için hayati önem arz ettiğini belirterek, ‘’Şehir planlamasının önemini önce 1999 depreminde sonra 2023 depremlerinde gördük. Yapı yoğunluğu, açık alan azlığı ve hassas ekolojik alanlarda yapılaşma kentsel risklerin başında geliyor. 6 Şubat depremlerinde yola yıkılan binalar sebebiyle arama kurtarma çalışmaları uzadı ve can kayıpları arttı’’ diye konuştu.