  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de 90'lar konseptli yaza veda festivali büyük ilgi gördü

Küçükçekmece'de 90'lar konseptli yaza veda festivali büyük ilgi gördü

Küçükçekmece'de 90'lar konseptli yaza veda festivali büyük ilgi gördü
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi’nin Menekşe Parkı’nda düzenlediği 90’lar Yaza Veda Festivali, 7’den 70’e vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 2 gün boyunca devam eden festivalde, çocuk etkinliklerinden, DJ performanslarına, unutulmaz tatlardan, geleneksel gösterilere uzanan dopdolu bir program ilçe sakinleriyle buluştu.

Etkinlikte, çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve Hacivat –Karagöz gösterisi yer alırken, çocuk şarkıları da büyük ilgi gördü. Bakkaliye Sergisi ile geçmişin mahalle kültürünün yeniden canlandığı etkinlikte, hafızalara kazınan atıştırmalıklar patlayan şeker, leblebi tozu ve daha niceleriyle ziyaretçiler nostaljik bir yolculuk yaşadı. Festivalde çocuklar 90’ların mahalle ve sokak kültürü olan seyyar salıncağın da keyfini çıkardı.

“90’lara kızımla birlikte yolculuk yapma fırsatı buldum”

Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Yusuf Aytemur, 90’ları adeta yeniden yaşadığını dile getirerek, “Her yaş için eğlenceli bir etkinlik olmuş. Çok eğlendim, kızım benden çok eğlendi. Bizim çocukluğumuzdan bildiğimiz patlayan şeker, leblebi tozu ikram ettiler. Kızım da tatma imkânı buldu. Seyyar salıncağa bindi. İki kuşağı birleştirip eğlendiren bu etkinlik için Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin yarım asırlık dev holdingi resmen iflas etti Türkiye'nin yarım asırlık dev holdingi resmen iflas etti Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada Eşiyle gittiği otelde ölü bulunan kadının son anları kamerada Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni süreçte bebek katili Öcalan için çok konuşulacak öneri Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni süreçte bebek katili Öcalan için çok konuşulacak öneri Eurovision'un alternatifi Intervision şarkı yarışmasının kazananı belli oldu Eurovision'un alternatifi Intervision şarkı yarışmasının kazananı belli oldu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u canlı yayında çıldırttılar: ''Geldiğime pişman ettiniz!'' Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u canlı yayında çıldırttılar: ''Geldiğime pişman ettiniz!'' Her gördüğünüz Demet Özdemir Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i olmayabilir! Her gördüğünüz Demet Özdemir Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'i olmayabilir! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti: Genç kadını evinde katlettiler! İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti: Genç kadını evinde katlettiler! Fazla kilolarından kurtup görenleri şaşırtan Survivor güzeli yüzüğü taktı... Fazla kilolarından kurtup görenleri şaşırtan Survivor güzeli yüzüğü taktı... Balıkesir'de peşpeşe 2 büyük deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi! Balıkesir'de peşpeşe 2 büyük deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi!
Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitimeni sevgilisi ile evlendi Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitimeni sevgilisi ile evlendi Türkiye'nin masallar diyarı Kapadokya'da korku dolu gece Türkiye'nin masallar diyarı Kapadokya'da korku dolu gece İthal otomobile yüzde 30'a varan ek vergi geldi! İthal otomobile yüzde 30'a varan ek vergi geldi! Erdoğan - Trump görüşmesi öncesinde ABD menşeili bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı! Erdoğan - Trump görüşmesi öncesinde ABD menşeili bazı ürünlere ek vergiler kaldırıldı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco için kararını verdi Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco için kararını verdi Bir erken genel seçim anketi sonucunda daha tüm dengeler değişti Bir erken genel seçim anketi sonucunda daha tüm dengeler değişti Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gidip, ellerinde silahlarla dönüp kurşun yağdırdılar! Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gidip, ellerinde silahlarla dönüp kurşun yağdırdılar! Çılgın Türkler iş başında: Tatlı su balığını tuzlıu suya alıp Avrupa'da pazar lideri olduk! Çılgın Türkler iş başında: Tatlı su balığını tuzlıu suya alıp Avrupa'da pazar lideri olduk! Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran hakkında şoke eden iddia Ahmet Çakar'dan Sadettin Saran hakkında şoke eden iddia