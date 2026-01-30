  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği protokolü

Küçükçekmece'de Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği protokolü

Küçükçekmece'de Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği protokolü
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği programı düzenlendi. Belediye Binasında düzenlenen programın sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, ‘Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği’ Protokolünü imzaladı.

Küçükçekmece Belediyesi’ni afetlere karşı sadece müdahale eden değil; hazırlayan, yönlendiren ve toplumu dönüştüren bir yapıya taşıyacak olan protokolün imzalandığı programa; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, İstanbul Aydın Üniversitesi rektörü ve akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve muhtarlar katıldı. Programda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği Protokolü’nün sunumunu gerçekleştirdi.

Kemal Çebi: İş birliğimiz daha hazırlıklı ve daha dayanıklı bir Küçükçekmece hedefimize önemli katkılar sağlayacak

Afetlere karşı bilimle hareket etmenin önemini vurgulayan Başkan Çebi, ‘Kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir iş birliğini başlatmak üzere bir aradayız. Afetler artık yalnızca ihtimal değil, hazırlıklı olmamız gereken bir gerçekliktir.  Afet risklerinin giderek arttığı günümüzde, yalnızca müdahale değil hazırlık, eğitim, iletişim, toplumsal farkındalık konularında da kapasitemizi güçlendirmek zorundayız. Üniversitemizin akademik birikimi ile belediyemizin saha deneyimini bir araya getiren bu iş birliği, daha bilinçli, daha hazırlıklı ve daha dayanıklı bir Küçükçekmece hedefimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yolda bilimin ışığıyla ilerlemenin büyük bir güç olduğuna inanıyor, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün  ilçemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın: Protokolün halkımıza ve insanlığa katkı sağlayacağına inanıyorum

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ise yaptığı konuşmada,‘’Küçükçekmece Belediyesi ile çok önemli bir protokole imza atıyoruz. Her şeyden önce bir bilim insanı olarak üretilen teorik bilgileri uygulama alanı bulduğumuz için de Küçükçekmece Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü teoride kalan, uygulanmayan bilgi hiçbir zaman yarar sağlamaz. İmzalayacağımız protokolle özellikle asrın en önemli problemlerinin başında gelen deprem esnasındaki iletişim konusunda ciddi çalışmalar yapacağız. Dolayısıyla bu protokolün halkımıza ve insanlığa katkı sağlayacağına inanıyorum’’ dedi.

Bilimsel desteği sahaya indirecek stratejik iş birliği hedefleniyor

Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi arasında imzalanan Afetlere Hazırlık ve Risk Yönetimi Odaklı Kurumsal İş Birliği protokolü; afet yönetimi alanında belediyenin kurumsal kapasitesini artırmayı, toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi, bilimsel ve akademik desteği sahaya indirmeyi amaçlayan stratejik bir iş birliği modeli olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu iş birliği ile ilçede Afet İletişim Laboratuvarı kurulacak, senaryolar, tatbikatlar, saha uygulamaları ve gönüllü çalışmalar desteklenecek.  Podcast, mini belgesel ve farkındalık içerikleri üretilecek. Ortak araştırma projeleri, yarışmalar ve fon başvuruları gerçekleştirilecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi!
Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi!
Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi!
Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü!
''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü!
Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar
Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar
Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü!
Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü!
Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun SGK'nın hatasını ifşa etti: Emeklilik yılınız değişebilir! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun SGK'nın hatasını ifşa etti: Emeklilik yılınız değişebilir! Cinsel ilişki için anlaştığı adamı soyup soğana çevirdi Cinsel ilişki için anlaştığı adamı soyup soğana çevirdi Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı İki kız çocuğu girdikleri markette öldüresiye darp edildi! Şüpheliler ''tanıdık'' çıktı! İki kız çocuğu girdikleri markette öldüresiye darp edildi! Şüpheliler ''tanıdık'' çıktı! ''Kırmızı altın'' rekor kırdı, hırsızlık vakaları patladı: Çok sayıda gözaltı var! ''Kırmızı altın'' rekor kırdı, hırsızlık vakaları patladı: Çok sayıda gözaltı var! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin başı büyük dertte! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin başı büyük dertte! Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni Kan donduran olay: Babasını öldüresiye dövüp videoya kaydetti Kan donduran olay: Babasını öldüresiye dövüp videoya kaydetti Sapanca'daki bir bungalov tatili daha kabusla bitti Sapanca'daki bir bungalov tatili daha kabusla bitti
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı! Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı! Eşek etinden sucuk ve döner skandalı! Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Eşek etinden sucuk ve döner skandalı! Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü! Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü! Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi! Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var! İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var! Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi! Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi! Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ile bakanlık çalışanının seks kasedi internete sızdı! Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ile bakanlık çalışanının seks kasedi internete sızdı! Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi