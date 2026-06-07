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Küçükçekmece'de Ahmet Taner Kışlalı Parkı yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Küçükçekmece'de Ahmet Taner Kışlalı Parkı yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Ahmet Taner Kışlalı Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri katılım sağlarken vatandaşlar da açılışa büyük ilgi gösterdi. 

Kemal Çebi: İnsan odaklı hizmetlere devam ediyoruz

Törende konuşan Başkan Kemal Çebi, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her mahallesinde yaşam kalitesini artıran yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yenilenen Ahmet Taner Kışlalı Parkı, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, fitness alanları, futbolsahası,oturma ve dinlenme bölümleri ile mahalle sakinlerine modern bir yaşam alanı sunuyor. İlçemize parkın hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu parkın adını taşıyan Ahmet Taner Kışlalı’yı da saygıyla anıyorum. Onun adını taşıyan bu parkın tıpkı onun savunduğu değerler gibi çocukların özgürce oynadığı, insanların huzurla bir araya geldiği umut dolu bir yaşam alanı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek, parkın açılışı gerçekleştirildi. Çocuklar sihirbaz ve bubble şovla keyifle vakit geçirirken, mahalle sakinleri de yenilenen parkı gezerek yerinde inceleme fırsatı buldu.

 

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Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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