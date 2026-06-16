Küçükçekmece'de anne adayları için gebelik okulu

Küçükçekmece Belediyesi, anne adaylarının hamilelik sürecinde yanında olmak ve onları fizyolojik ve psikolojik olarak doğuma ve doğum sonrasına hazırlamak amacıyla ‘Gebelik Okulu’ projesini hayata geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Kadın Eşitlik Merkezi'nde gerçekleştirilen projeyle anne adayları; hamile pilatesi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen, hemşire ve sosyal yardım desteklerinden yararlanabilecek, düzenlenecek çeşitli atölyelere katılabilecek.

Gebeler hamile pilatesi ile doğuma ve doğum sonrasına hazırlanıyor

Proje kapsamında anne adaylarına; gebeliğinin 16. haftasından başlayarak 36. haftasına kadar fizyoterapist eşliğinde, reformer ve mat pilates olarak kişiye özel planlanan bir egzersiz programı hazırlanıyor. Böylece anne adaylarının vücut farkındalığı sağlanıyor, denge ve kas gücü artırılarak doğum ve doğum sonrası kolaylaştırılıyor. Doğum sonrası anneler, 6. aydan başlayarak 1. yılını tamamlayana kadar söz konusu programa devam edilebiliyor. Ayrıca birebir derslerle gerçekleştirilen hamile pilatesinin yanı sıra tanışma çemberi, grup dersleri gibi etkinliklerde yer alıyor.

Anne adaylarına her konuda destek veriliyor

Gebelik Okulu hamile pilatesi ile sınırlı kalmıyor. Hamilelik döneminde yaşanan duygusal değişimlere karşı psikolojik destek verilerek anne adaylarının bu süreci daha sakin ve güvenli bir şekilde geçirmesi sağlanıyor. Hamilelikte anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyan doğru ve dengeli beslenme için de diyetisyenlik hizmeti veriliyor. Anne adaylarının ebeveynliğe hazırlanması amacıyla ise emzirme eğitimi ve temel bebek bakımı konularında hemşire desteği sağlanıyor. Ayrıca doğum sonrası bebeklerin sağlıklı beslenme, büyüme ve gelişme süreçlerinde annelere sosyal yardım desteği de sağlanıyor.

Hamileliğinin 16. haftasında olan tüm anne adayları başvurabiliyor

Gebelik Okulu'na Küçükçekmece’de ikamet eden ve gebeliğinin 16. haftasında olan her kadın başvurabiliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen anne adayları başvurularını 444 4 360 numaralı hattan gerçekleştirebilirler.