Küçükçekmece'de anne ve anne adayları 1 yılda 3 bin 612 defa Anne Taksi'yi kullandı

Küçükçekmece Belediyesi’nin, anne ve anne adaylarının ev ve hastane arası ulaşımlarını ücretsiz, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Anne Taksi’ bir yılda 3 bin 612 defa hizmet verdi.

Anne Taksi ile birçok kadına destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Bu projeyi hayata geçirirken amacımız anne ve anne adaylarının bu zorlu ve heyecanlı sürecinde yanlarında olmak, bu süreci rahat geçirmelerini sağlamaktı. Anne Taksi’nin bir yılda 3 bin 612 kez kullanılmış olması ne kadar gerekli ve önemli bir proje olduğunu kanıtladı. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Arzum Albayrak: Anne Taksi ayağımı yerden kesti

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Arzum Albayrak, ‘’Dört tane çocuğum var, üç ay önce ikizlerim dünyaya geldi. Üç aydır Anne Taksi hizmetini kullanıyorum. İkiz çocuğumla olan zorlu sürecimde bu hizmet ayağımı yerden kesti. Taksiler pahalı, dolmuşları kullanamıyoruz. Anne Taksi ile ücretsiz hastaneye gidip gelebiliyorum. Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür ederim’’ dedi.

Üç aylık bebeği olan Duygu Erdem de, ‘’Anne Taksi’yi bir yakınımdan öğrendim ve hamileliğimin dördüncü ayından beri kullanıyorum. Hamileliğin vermiş olduğu zorluklar, şeker ve tansiyon düşmesi nedeniyle iki araç değiştirip hastaneye gitmekte baya zorlanmaya başlamıştım. Anne Taksi’yi kullanmaya başladıktan sonra kolaylıkla tüm kontrollerime gittim. Bu hizmetten çok memnunum, teşekkür ederim’’ diye konuştu.

Halkalı Merkez Mahallesi’nde ikamet eden Yüsranur Erarslan ise, ‘’İki çocuğum var biri henüz 45 günlük. Bebeğim doğduğundan beri Anne Taksi’yi kullanıyorum. Ulaşım çok zor ve bebeğimde çok küçük bu yüzden bu hizmeti tercih ediyorum ve çok memnunum. Anne Taksi hem konforlu, hem de ücretsiz. Anne ve anne adaylarına bu hizmetten yararlanmalarını tavsiye ediyorum’’ dedi.

‘Anne Taksi’den Küçükçekmece’de ikamet eden kadınlar, hamileliğinin 16. haftasından itibaren bebekleri 6 aylık olana kadar yararlanabiliyor. Hastanelerin Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği’nde randevusu bulunan anne ve anne adayları refakatçileri ile birlikte, bu hizmete özel hazırlanmış toplam dört adet özel araçla evlerinden alınıp hastaneye götürülüyor, ardından tekrar hastaneden evlerine ulaşımları sağlanıyor.

Anne Taksi hizmetinden yararlanmak isteyenler, hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında 444 4 360 /2663 numaralı telefonu arayarak randevularını oluşturabilirler.

 

