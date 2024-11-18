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Küçükçekmece'de belediyeye ait tesislerde 6 yıldır çay 1 TL

Küçükçekmece'de belediyeye ait tesislerde 6 yıldır çay 1 TL
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Küçükçekmece Belediyesi, ilçede kentsel yaşamın önemli bir parçası olan sosyal mekânların sayısını artırmaya devam ediyor.

Zorlaşan ekonomik koşullar karşısında uygun fiyatlarıyla vatandaşların uğrak noktası olan ve ilki Tevfikbey Mahallesi’nde açılan Emekliler Kafeteryasının sayısı, vatandaşlardan büyük ilgi görünce ilçede 5’e yükseltildi. Küçükçekmece Belediyesi’ne ait ilçedeki 5 Emekliler Kafeteryası ve 6 Sosyal Tesis olmak üzere toplam 11 tesiste,  2019 yılından bu yana çay 1 TL’ye satılırken, tüm yemek ve tatlı çeşitleri de uygun fiyatla vatandaşla buluşuyor.

Başkan Kemal Çebi: 2019 yılından bu yana çay 1 TL

Sosyal belediyecilik anlayışıyla herkes tarafından ulaşılabilir, nitelikli sosyal mekânları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de her yaştan kentliye hitap eden projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemizdeki emekli vatandaşlarımızın daha aktif ve sosyal yaşamdan izole olmadan yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Zorlaşan ekonomik koşullar karşısında emeklileri uygun fiyatlı menüleriyle destekleyen Emekliler Kafeteryası, vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. 2019’da göreve geldiğimizde çay 1 TL dedik. Bugün de hem Emekliler Kafeteryası hem de Sosyal Tesislerimizde çay 1 TL. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir teveccühü var. Teşekkür ediyorum. Tüm İstanbulluları da Küçükçekmece’ye çayımızı içmeye bekliyorum” diye konuştu.

Toplam 11 tesiste, uygun fiyatlı menüler vatandaşla buluşuyor

Küçükçekmece Belediyesi, 2019 yılından bu yana Tevfikbey, Fevzi Çakmak, İnönü, Cennet ile Halkalı Merkez Mahalleleri’nde Emekliler Kafeteryasını hizmete açtı. Belediye Yanı, Menekşe, Soğuksu ve Macera Parkı, Selçuklu ve Halkalı Sosyal Tesisleriyle, ilçede sosyal tesis sayısını da 6’ya çıkaran Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunarak, uygun fiyatlı hizmetlerden faydalanmalarına imkân sağlıyor. 

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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