Küçükçekmece'de Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi Kurs Kayıtları başladı

Küçükçekmece Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi kurs ve atölyelerin yeni dönem kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Halkalı, Cennet, Sefaköy, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif ve Yarımburgaz Bilgievi ve Çocuk Üniversitesi'nde düzenlenecek kurslarda; Uygulamalı Gelişim Atölyeleri, Bilişim ve Teknoloji, Sanat ve İngilizce olmak üzere dört farklı branşta eğitim verilecek.

Öğrenci merkezli eğitim esas alınıyor

Uygulamalı Gelişim Atölyelerinde; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için; ‘Dört İşlem’, ‘Güzel Türkçem’, ‘Miniskop’, ‘Masallarla Öğreniyorum’ ve ‘Pratik Hayat Atölyesi’ gibi branşlar da öğrenci merkezli eğitim esas alınıyor. Atölyelerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı deneyler ve doğa gezileri de düzenleniyor.

8-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen sanat kurslarında ise; bağlamadan piyanoya, halk oyunlarından, resim ve satranca kadar değişik branşlar da eğitimler veriliyor.

Bilişim ve Teknoloji kurslarında üç yıl eğitim veriliyor

4,5 ve 6.sınıflar için düzenlenen Bilişim ve Teknoloji kurslarında öğrenciler, üç yıllık bir eğitim programına dâhil oluyor. İlk yıl ‘Kodlamaya Giriş’ eğitimi verilirken, ikinci yıl ‘Robotik Kodlama’ aşamasına geçiliyor. Üçüncü yılda ise ‘Robotik Mühendisliği’ eğitimi verilerek kurs tamamlanıyor.

Öğrenciler her program sonunda katıldıkları seviye bitirme sınavında başarılı olmaları halinde bir sonraki seviyeye geçmeye hak kazanıyor. Üç yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere ise katılım sertifikası veriliyor. Ayrıca Bilişim ve Teknoloji kursunda eğitim alan öğrenciler Türkiye'de ve Uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalara kendi projesi ve çizimleriyle katılabiliyor.

2 yıllık dil eğitimi

Bilgievlerinde ve Çocuk Üniversitesi’nde 4. ve 5. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek İngilizce kurslarında ise iki yıllık eğitim veriliyor. A1 ve A2 seviyelerinde düzenlenen eğitimde, ilk kuru tamamlayan öğrenciler başarılı olmaları halinde son kura geçerek İngilizce eğitimini tamamlıyor.

Ön kayıtlar için son gün 15 Eylül

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara katılmak isteyenler başvurularını; Halkalı, Cennet, İkitelli, Kanarya, Mehmet Akif, Sefaköy ve Yarımburgaz Bilgievlerinde yüz yüze gerçekleştirebilirler. Ayrıca kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 444 4 360 numaralı hattı arayabilirler.