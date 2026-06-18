Küçükçekmece'de Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri satranç turnuvasında rekabet etti

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri düzenlenen Satranç Turnuvası’nda kıyasıya rekabet etti. Çocuk Üniversitesi’nde gerçekleştirilen turnuvada 32 öğrenci yarıştı.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada; Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi'nde, satranç kursunda eğitim alan öğrenciler düzenlenen turnuvada en iyi hamleyi yapabilmek için ter döktü.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Gün boyu süren Satranç Turnuvası, ilkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Turnuvada; 16 ilkokul ve 16 ortaokul öğrencisi olmak üzere 32 kişi yarıştı. Yarışma sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Dereceye Girenler:

Ortaokul Kategorisi

1. Berra Akdemir - Çocuk Üniversitesi

2. ⁠ Mert Çınar - Çocuk üniversitesi

3. Mustafa Türkmen - Mehmet Akif Bilgi Evi

İlkokul Kategorisi

1. Türkan Bade- Çocuk üniversitesi

2. Poyraz Atik - Çocuk Üniversitesi

3. Kerem Ünal - Sefaköy Bilgi Evi