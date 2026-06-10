Küçükçekmece'de bilim şenliği düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturmak amacıyla ‘Bilim Şenliği’ düzenledi. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen şenlikte katılımcılar; atölyeler, sergiler, yarışmalar ve gösterilerle gün boyu bilimle iç içe bir deneyim yaşadı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici de şenliğe katılarak çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Hem eğitici hem de eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliğinde; Mikroskop, Akıl ve Zekâ Oyunları, Model Uçak Yapım, Gök Atlası, Stemiyo (robot tasarımı) ve Go Kids Academy (robot tasarımı) gibi 30’dan fazla atölye gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında; 3D Tasarım, STEM ve Geri Dönüşüm ile Bilişim ve Teknoloji kursları sergisi; Robotik Kodlama yarışması; maskot ve jongler gösterileri; şut atma, langırt ve buz hokeyi gibi oyun grupları, survivor parkuru, VR Gözlük ve Greenbox uygulamaları, 360 derece video deneyimi, teleskop ile güneş gözlemi ve yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca katılımcılara sürpriz ikramlarda bulunuldu.