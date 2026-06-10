  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de bilim şenliği düzenlendi

Küçükçekmece'de bilim şenliği düzenlendi

Küçükçekmece'de bilim şenliği düzenlendi
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturmak amacıyla ‘Bilim Şenliği’ düzenledi. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleştirilen şenlikte katılımcılar; atölyeler, sergiler, yarışmalar ve gösterilerle gün boyu bilimle iç içe bir deneyim yaşadı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici de şenliğe katılarak çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Hem eğitici hem de eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliğinde; Mikroskop, Akıl ve Zekâ Oyunları, Model Uçak Yapım, Gök Atlası, Stemiyo (robot tasarımı) ve Go Kids Academy (robot tasarımı) gibi 30’dan fazla atölye gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında; 3D Tasarım, STEM ve Geri Dönüşüm ile Bilişim ve Teknoloji kursları sergisi; Robotik Kodlama yarışması; maskot ve jongler gösterileri; şut atma, langırt ve buz hokeyi gibi oyun grupları, survivor parkuru, VR Gözlük ve Greenbox uygulamaları, 360 derece video deneyimi, teleskop ile güneş gözlemi ve yüz boyama etkinliği düzenlendi. Ayrıca katılımcılara sürpriz ikramlarda bulunuldu.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
Aziz Yıldırım transferde düğmeye bastı: İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri
İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı
İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı
Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı
Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı
Adana'da dünya rekoru kırıldı! Guinness tescil etti
Adana'da dünya rekoru kırıldı! Guinness tescil etti
Halde satamadığı 4 ton ürünü meydanda ücretsiz dağıttı
Halde satamadığı 4 ton ürünü meydanda ücretsiz dağıttı
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı!
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı!
Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
''Mezdeke'' cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı: ''Kargocuyum'' diyerek kapıyı açtırmış!
''Mezdeke'' cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı: ''Kargocuyum'' diyerek kapıyı açtırmış!
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rafet El Roman'a miras kalan ev herkesi şaşırttı Rafet El Roman'a miras kalan ev herkesi şaşırttı Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu! Eşinin cesedini 15 parçaya bölen kadının yaptıkları kan dondurdu! İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Erdem'in kafeye sığınma görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti Ankara'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti Uzak Şehir setinde başlayan aşk Ege sahillerine taşındı... Uzak Şehir setinde başlayan aşk Ege sahillerine taşındı... İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı İstanbul'u terk edenler kervanına o da katıldı... Organik tarım ve çiftçiliğe başladı Eşini öldüren kadının mahkemede anlattıkları kan dondurdu Eşini öldüren kadının mahkemede anlattıkları kan dondurdu Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak! Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı Ekranların güzel oyuncusu ''evet'' dedi, nikah için geri sayım başladı Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu! Gencecik bir kadın öğretmen evinde ölü bulundu!
Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı! Togg'dan Haziran sürprizi: T10X ve T10F için 0 faiz ve peşinatsız kampanya başladı! SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı SGK'da 5 milyon TL'lik rüşvet operasyonu: İl Müdürü ve 2 şüpheli tutuklandı Muharrem İnce sessizliğini bozdu; liderlik krizinde tarafını seçti Muharrem İnce sessizliğini bozdu; liderlik krizinde tarafını seçti TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' TBMM'de dengeleri değiştirecek İddia: ''Çok sayıda milletvekili istifa hazırlığında'' İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler İŞKUR 900 bin açık iş ilanını duyurdu: İşte en çok personel aranan sektörler TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu TRT 2026 Dünya Kupası için yeni uydu frekanslarını duyurdu Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu Kılıçdaroğlu'nun ''ihraç listesi'' sızdı: İmamoğlu ve Özel'in yer aldığı isimler belli oldu Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı Eda Taşpınar tangasıyla ''bikini izi sevmem'' dedi sosyal medya yıkıldı CHP'nin ardından bir mutlak butlan kararı daha! CHP'nin ardından bir mutlak butlan kararı daha! Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere... Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...