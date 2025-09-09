Küçükçekmece'de binlerce çocuk ''Sokakta Oyun Var'' ile yaz tatilini tadını çıkardı

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocuklarla buluşturduğu "Sokakta Oyun Var" etkinliği Cennet Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle son buldu.

Yaz boyunca Küçükçekmece’nin farklı mahallelerinde devam eden etkinlikte 10 bine yakın çocuk yaz tatilinin tadını birbirinden eğlenceli oyunlarla çıkarttı. “Sokakta Oyun Var” etkinliği yetişkinlerden de büyük ilgi gördü.

21 mahallede oyunlar oynandı

Küçükçekmece'nin 21 mahallesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar; seksek, ip atlama, yüz boyama, taç yapım atölyesi, tebeşirle yer çizme, müzikli yarışmalar ve mini disko danslarla doyasıya eğlendi. 10 hafta süren etkinliklerde çocuklara boyama kitabı ve oyun hamuru da hediye edildi. 

 

