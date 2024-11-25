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Küçükçekmece'de ''Bir Arada'' sergisi kapılarını açtı

Küçükçekmece'de ''Bir Arada'' sergisi kapılarını açtı
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Sefaköy Galeri Küp, Ressam Serpil Saydan tarafından kurulan Dönüşüm Atölyesi öğrencilerinin resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Sanatı farklı yaş gruplarıyla buluşturan bir hayal gücü merkezi olarak öne çıkan atölyede Ressam Serpil Saydan’dan eğitim alan 16 öğrenci, kadın, hayvan ve doğa temalı eserlerini “Bir Arada” Sergisi’nde buluşturdu.

Sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey , sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sanatçı Serpil Saydan, açılışta“ Atölyemizde her bireyin içindeki özgün yaratıcı gücü keşfetme yolculuğuna eşlik ediyoruz. Renkler, çizgiler ve formlarla tanışan katılımcılar, henüz genç yaşta kendi dünyalarını sanatla ifade etmeye cesaret ediyorlar. Aynı zamanda da sanatı kendine has bir ifade biçimi olarak deneyimliyorlar” diye konuştu.

Sergi, 7 Aralık’a dek Sefaköy Galeri Küp’te sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Sergiye dahil olan katılımcılar; Arda Yiğit Şen, Aygül Parlak, Bahar Özdemir,

Ekin Uysal, Ela Türker, Emine Belene, Ferruh Sağır, Kübra Şahin, Nisa Özer,

Raziye Ün, Selin Taşdelen, Serranur Serbest, Sevgi Ünal, Tolga Yeten,

Türkan Şahin, Volkan Atılgan ve Serpil Saydan.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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