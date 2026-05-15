  Küçükçekmece'de bir ilk: Heykel Sempozyumu başladı

Küçükçekmece'de bir ilk: Heykel Sempozyumu başladı

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede ilk kez düzenlenen Heykel Sempozyumu’nun lansman toplantısını Güzel Sanatlar Akademisi’nde gerçekleştirdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Proje Koordinatörü Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Eğitmeni ve Heykeltıraş Nesrin İçen, Jüri üyeleri Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Tankut ve Bağımsız Heykel Sanatçısı Songül Girgin ile sanatseverler katıldı.

Küçükçekmece’de üreten sanatçının desteklendiği, genç fikirlerin cesaret bulduğu, kamusal alanın sanatla dönüştüğü bir kültür iklimi oluşturmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de ilk kez düzenlediğimiz Heykel Sempozyumu’nu geleceğe bırakacağımız kültürel bir miras olarak görüyorum. Heykeller, bir kentin vitrinidir, yaşanmışlığıdır, söylediği sözdür… İnsanlar, yabancı bir kente gittiğinde gördükleri heykelle genelde bir fotoğraf çektirir. Bu mühimdir çünkü bir kentin meydanında yükselen heykel, o kentin neye değer verdiğini anlatır. Binlerce yıllık tarihiyle zaten güçlü bir hafızaya sahip olan Küçükçekmece’nin meydanlarında, sokaklarında kalıcı ve anlamlı izler bırakmak için Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıları, üretenleri Küçükçekmece’ye davet ediyorum” diye konuştu.

Songül Girgin: Bu işin dönüşüm temasıyla örgütlenmesi çok kıymetli

Bağımsız Heykel Sanatçısı Songül Girgin “Heykel her zaman bir alana ihtiyaç duyar. Özellikle kamusal alanlar. Bu bizim gibi sanatçılar için çok anlamlı… Duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız düşünsel bir alan… Kamusal alan böyle bir alan sağlıyor bizlere. Bir dönüşüm temasıyla bu sürecin örgütlenmiş olması çok kıymetli. Ekolojik krizin ortasında olan bir dünyada atık heykelin bir sanatçının düşünsel sürecinden geçerek yeniden hayata dönmesi çok güzel. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje Koordinatörü Nesrin İçer ise “Yaklaşık 3 yıldır Güzel Sanatlar Akademisi’nde heykel dersleri veriyorum. Son zamanlarda artık bu branşa olan ilginin arttığını gözlemliyorum. Heykeli, Güzel Sanatlar çatısından çıkarıp artık parklara, meydanlara, taşıyalım istedik. Bize bu fırsatı veren Sayın Kemal Çebi’ye ve emeklerinden dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Küçükçekmece Heykel Sempozyumunun ilk yıl teması dönüşüm. Hurda metal malzemelerin sanatsal bir üretim süreciyle dönüştürülerek, geri dönüşüme katkı sağlanması hedefleniyor. Küçükçekmece Heykel Sempozyumu’na başvurular, 11 Haziran’a kadar devam edecek.

Başvuru ve detaylı bilgi için https://heykelsempozyumu. kucukcekmece.istanbul/ web sayfası ziyaret edilebilir.

 

