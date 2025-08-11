Küçükçekmece'de birbirinden eğlenceli yaz atölyeleri

  1. Anasayfa
Küçükçekmece Belediyesi’nin 7-14 yaş arası çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirebilmesi amacıyla düzenlediği yaz atölyeleri başladı. 7 farklı branşta ücretsiz gerçekleştirilen atölyeler ağustos ayı boyunca devam edecek.

Yaz atölyelerinde; Anne Çocuk Oyuncak Yapımı, Paragraf Çözüm Yöntem ve Teknikleri, Duyusal Oyun, Anne Çocuk Makrome Yapımı, Minik Eller Mutfakta, Anne Çocuk Punch Yapımı ve Hayal Et, Oyna, Hisset, Üret gibi birbirinden eğlenceli branşlarda eğitimler yer alıyor. Ayrıca 5-7 yaş arası çocuklar için de Duyusal Oyun Atölyesi düzenleniyor. Eğitimler, Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde yetkili alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen atölyeler; Sefaköy, Cennet, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Kemal Paşa Semt Konağı ve İstasyon Gelişim ve Gençlik Merkezi'nde hafta içi bir gün olmak üzere gerçekleştiriliyor. Her yıl yaz aylarında yüzlerce çocuğu ağırlayan atölyelerde çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenerek keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

 

