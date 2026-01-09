Küçükçekmece'de budanan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Küçükçekmece Belediyesi, ağaç budama çalışmalarından elde edilen ağaç dallarıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda son üç yılda 522 haneye ücretsiz yakacak hizmeti verildi.
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz yakacak desteği, hem içimizi hem de evlerimizi ısıtıyor. Budanan ağaçları yakacak yardımı olarak komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu hizmetle hem doğayı koruyor hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her türlü israfı önleyerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Başvurular Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılıyor
Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçe genelinde sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların, zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına çözüm üretmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği yakacak desteği devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yakacak desteği talebinde bulunan vatandaşlara, park ve bahçeler ekipleri tarafından budanan ve ayrıştırılan ağaç dalları yakacak olarak veriliyor.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol