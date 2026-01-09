  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de budanan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Küçükçekmece'de budanan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Küçükçekmece'de budanan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, ağaç budama çalışmalarından elde edilen ağaç dallarıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda son üç yılda 522 haneye ücretsiz yakacak hizmeti verildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz yakacak desteği, hem içimizi hem de evlerimizi ısıtıyor. Budanan ağaçları yakacak yardımı olarak komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu hizmetle hem doğayı koruyor hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her türlü israfı önleyerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Başvurular Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçe genelinde sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların, zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına çözüm üretmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği yakacak desteği devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yakacak desteği talebinde bulunan vatandaşlara, park ve bahçeler ekipleri tarafından budanan ve ayrıştırılan ağaç dalları yakacak olarak veriliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor!
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı!
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Sosyal medyayı karıştıran trafikte çiçek satan güzel kız fotoğrafında işin aslı ortaya çıktı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Yeşilçam'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi... Artık geçimini simit satarak sağlıyor! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi! En düşük emekli maaşı Meclis'te; yükseltileceği rakam isyan ettirdi!
Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan yeni vergi affı veya yapılandırma için dikkat çeken açıklama Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü isimden önce ayet şimdi de gözyaşı Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme Her çalışanın maaşından zorunlu kesinti yapacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yeni gelişme AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir zamanların çocuk oyuncusuydu... Müjdeyi verdi; evleniyor... Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti! Bir televizyon dizisinin daha fişi çekild... Bu sefer daha başlamadan bitti!