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Küçükçekmece'de can dostlar aç kalmıyor

Küçükçekmece'de can dostlar aç kalmıyor

Kar yağışının etkisi altında geçirdiğimiz şu günlerde sokak hayvanları için de zor zamanlar başladı. Küçükçekmece Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle mama bulmakta zorluk çeken sokaktaki can dostları yalnız bırakmıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede birçok noktada bulunan mama ve beslenme odaklarına düzenli aralıklarla mama takviyesini sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediyesi kedilerin barınıp beslenebilmeleri için ilçedeki 21 ayrı noktada site içlerinde kedi evleri konuşlandırdı. Yine bölgede yaşayan kedi ve köpeklerin beslenebilmeleri için 15 adet besleme odağı ilçenin değişik noktalarındaki park ve meydanlarda yer alıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde ekipler, bu odaklara ve hayvanların besin bulamayacakları noktalara mama kapları içerisinde mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Onları unutmayın!

Soğuktan korunmanın tüm canlılar için önemli olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Kış mevsiminde sokak hayvanlarına yardımcı olmak sanılandan çok daha kolay. Vatandaşlarımız, evde yaptıkları yemedikleri yemekleri çöpe atmak yerine plastik kaplara koyarak sokak hayvanlarına verebilir. Elbette, bu yemeklerin bozulmamış olmasına dikkat etmeli ve su desteği vermek de unutulmamalı. Bu soğuk havalarda bir sokak hayvanını sahiplenmek isterseniz Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret edebilir, sokakta muhtaç gördüğünüz zor durumdaki bir can dostumuza yardımcı olmak isterseniz 444 4 360 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler Küçükçekmece Belediyesi
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