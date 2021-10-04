Küçükçekmece'de can dostların günü unutulmadı

Yüzlerce can dostun misafir edildiği Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde kapılarını öğrencilere araladı.

Bahçelievler’de eğitim gören lise öğrencileri ve Küçükçekmece Belediyesi’ne ait kreş öğrencileri, merkezi ziyaret ederek, hayvanlarla keyifli dakikalar yaşadı. Merkez hakkında bilgi alan öğrenciler, hayvanlarla ilgilenerek güvercin uçurdu. Lise öğrencileri ise can dostları kendi harçlıklarıyla aldıkları mamalarla ödüllendirdi.

Minik öğrenciler sevimli hayvanlarla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, onlarla yakından ilgilenme fırsatı da buldu. Çocuklar merkez içindeki operasyon ve muayene odasında tedavi gören hayvanlarla ilgili bilgi alarak, kuşların bulunduğu alana gidip, güvercin uçurdu.

Kemal Çebi: Hayatı ve doğayı paylaştığımız tüm canlılara karşı sorumluyuz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Her fırsatta dile getirdiğim gibi Küçükçekmece’de yaşayanların dili, dini, rengi ne olursa olsun, tüm canlılara sevgim ve saygım eşittir. Can dostlarımız Küçükçekmecemizin bir parçasıdır. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle, böylesi bir günde onların haklarını hatırlamak ve bu haklara saygı duymak insanlık görevimizdir. Toplumsal farkındalık oluşturarak, Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Temennim, tüm dünyada hayvan haklarının iyileştirilmesi ve onlara haklarının teslim edilmesidir. Sokakta yaşayan can dostlarımızın tedavi, bakım ve sahiplendirmesini Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde yapıyoruz. Kısa sürede ilçemize kazandırdığımız merkezimizi hafta içi 10.00 ile 15.30 arası ziyaret edebilirsiniz” diye konuştu.

Eymen Ak: Tekrar gelmek istiyorum, onları çok seviyorum

Kreş öğrencisi 4 yaşındaki Eymen Ak, “Hayvanların veterinere geldiğini iyileştirdiğini gördük. Yemek yiyorlar, tedavi oluyorlar. Tekrar gelmek istiyorum, kedi ve köpekleri çok seviyorum” dedi.

Serhat Çakmakoğlu: Burada çok mutlular, güzel bir merkez

Harçlıklarından biriktirdikleriyle mama aldığını ve merkezde güzel vakit geçirdiğini anlatan lise öğrencisi Serhat Çakmakoğlu ise, “Bugün Küçükçekmece Belediyesi’nin hayvan barınağını gezmeye geldik. Bugün Hayvanları Koruma Günü hem onlar için özel bir gün onları mama yardımıyla sevindirmek, hem de onları görüp, onlarla bir gün geçirmek istedik. Gayet güzel oldu, hepsi de çok mutlu sevecen. Kedi ve köpeklerin burada mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Çok arkadaşları var. Hayvan hastanelerine ve ameliyatlarına girdik gayet temizdi, zaten kapasitesi de genişti. Yeni yeni makineleri gördük, röntgen cihazları gördük, her şey gayet iyiydi” diye konuştu.

Veteriner Hekim Kılıç: Vatandaşlarımız hayvan sahiplenebilir

Merkez hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç ise, “Merkezimiz 250 kedi, 100 köpek kapasitesine sahip. İki adet muayene odamız, iki tane ameliyathanemiz, bir tane eczanemiz, bir laboratuvarımızı, kedi ve köpek bakım alanı, engelli kedi yaşam alın ve kuş yaşam alanı buluyor. Burada hayvanları kuduz aşıları, iç dış parazit aşıları gibi aşılar, kısırlaştırma ve aynı zamanda yumuşak doku gibi operasyonlar burada yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra ekipleri alındığı yere bırakılabiliyor veya getiren vatandaşlar da sahiplenebiliyor. Yaklaşık 40 tane kedi girişi oluyor, bunlardan birçoğu araç çarpması veya başka hastalıklar sebebiyle geliyor, aynı zamanda 10-15 kadar köpek girişi oluyor” şeklinde konuştu.