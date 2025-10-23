Küçükçekmece'de çocuklar 29 Ekim için koştu
Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile ‘29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’ düzenlendi. Küçükçekmece Göl kenarında düzenlenen koşuda 315 öğrenci kıyasıya yarıştı.
Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilen koşuya; ilçe genelinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılım sağladı.
Dereceye giren 18 öğrenciye madalya ve kupaları takdim edildi.
Dereceye Girenler:
Küçük Kızlar (Takım Sıralaması)
1. Ela Nisa Binici- Melikşah Ortaokulu
2. Fatim Ayaz- Söğütlüçeşme Ortaokulu
3. Melis Akmanoğlu- Kanarya Ortaokulu
Küçük Erkekler (Takım Sıralaması)
1. Kerem Aladağ- Melikşah Ortaokulu
2. Yasin İbrahim Yeni- Kanarya Ortaokulu
3. Çağan Bostanoğlu-Tema İstanbul Ortaokulu
Yıldız Kızlar (Takım Sıralaması)
1. Rojbin Kurt- Söğütlüçeşme Ortaokulu
2. Göksu Hatipoğlu- Kanarya Ortaokulu
3. Duru Nazife Bağdan- Yavuz Sultan Selim Ortaokulu
Yıldız Erkekler (Takım Sıralaması)
1. Barış Akarca- Kanarya Ortaokulu
2. Siraç Sevin- Söğütlüçeşme Ortaokulu
3. Berat Güner- Melikşah Ortaokulu
Genç Kızlar (Takım Sıralaması)
1. Toprak Güneri-Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi
2. Ezgi Çorumlu-Toki Atakent Spor Lisesi
3. Elif Şen-Toki Güneşpark Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Genç Erkekler (Takım Sıralaması)
1. Yunus Emre Erdem-Toki Atakent Spor Lises
2. Utku Öztürk-Sefaköy Anadolu Lisesi
3. Hamza Haşimoğlu- Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi
