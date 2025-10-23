  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Küçükçekmece'de çocuklar 29 Ekim için koştu

Küçükçekmece'de çocuklar 29 Ekim için koştu

Küçükçekmece'de çocuklar 29 Ekim için koştu
Güncelleme:

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliği ile ‘29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’ düzenlendi. Küçükçekmece Göl kenarında düzenlenen koşuda 315 öğrenci kıyasıya yarıştı.

Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilen koşuya; ilçe genelinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılım sağladı.

Dereceye giren 18 öğrenciye madalya ve kupaları takdim edildi.

Dereceye Girenler:

Küçük Kızlar (Takım Sıralaması)

1.      Ela Nisa Binici- Melikşah Ortaokulu
2.      Fatim Ayaz- Söğütlüçeşme Ortaokulu
3.      Melis Akmanoğlu- Kanarya Ortaokulu

 Küçük Erkekler (Takım Sıralaması)

1.       Kerem Aladağ- Melikşah Ortaokulu
2.       Yasin İbrahim Yeni- Kanarya Ortaokulu
3.       Çağan Bostanoğlu-Tema İstanbul Ortaokulu

 Yıldız Kızlar (Takım Sıralaması)

1.       Rojbin Kurt- Söğütlüçeşme Ortaokulu
2.       Göksu Hatipoğlu- Kanarya Ortaokulu
3.       Duru Nazife Bağdan- Yavuz Sultan Selim Ortaokulu

 Yıldız Erkekler (Takım Sıralaması)

1.       Barış Akarca- Kanarya Ortaokulu
2.       Siraç Sevin- Söğütlüçeşme Ortaokulu
3.       Berat Güner- Melikşah Ortaokulu

 Genç Kızlar (Takım Sıralaması)

1.      Toprak Güneri-Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi
2.       Ezgi Çorumlu-Toki Atakent Spor Lisesi
3.       Elif Şen-Toki Güneşpark Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

 Genç Erkekler (Takım Sıralaması)

1.           Yunus Emre Erdem-Toki Atakent Spor Lises
2.       Utku Öztürk-Sefaköy Anadolu Lisesi
3.       Hamza Haşimoğlu- Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi

text-ad
Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Sıfır aldığı otomobil seyir halindeyken kilitlendi; ölümden döndü! Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... Survivor 2026'nın bir yarışmacısı daha belli oldu: Onu kimse tahmin edemezdi... ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında ''Sarı'' alarm verilen kentte adeta gök delindi! Evler, iş yerleri, yollar sular altında Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! 15 yaşındaki kız çocuğuna 400 TL'ye fuhuş davasında: Top yekün tahliye! İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta okkalı zam geliyor Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Polis merkezinde ''taciz'' cinayeti! Sırtından bıçaklayarak öldürdü Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Geçtiğimiz hafta en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı! Koç Holding'ten dikkat çeken hamle: Dev altın madeni lisansıyla birlikte satıldı!
Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Özel ''büyük bir rezalet'' demişti, o villaların fotoğrafları geldi! Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Güzel oyuncudan olay olan zayıflama sırrı açıklaması: ''Ölüm diyeti yaptım'' Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Nagehan Alçı ile Fuat Uğur'dan canlı yayına damgasını vuran tartışma Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Filenin Sultanı Zehra Güneş minili asansör defilesi ile mankenlere bile dudak ısırttı Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölümün altından yasak aşk cinayeti çıktı! Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Şeyma Subaşı ''günlük 20 bin TL'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Cansız bedeni bir su kuyusunda bulunan Hasret'ın son mesajı ortaya çıktı Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, İslam Memiş ikinci kez ''soygun var'' diyerek uyardı! İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var İstanbul'da kız kaçırma kavgası kanlı bitti: 3 ölü var 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi! 2025 yılı asgari ücretini doğru tahmin eden isimden 2026 yılı zam tahmini geldi!