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Küçükçekmece'de çocuklar ara tatili dolu dolu geçirecek

Küçükçekmece'de çocuklar ara tatili dolu dolu geçirecek
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Okulların ara tatile girmesine sayılı günler kaldı. Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki çocukların eğitici ve öğretici bir ara tatil geçirmesi için bir dizi etkinlik hazırladı.

9-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında; bilim- kültür gezilerinden geleneksel çocuk oyunlarına, atölyelerden film gösterimlerine, LGS kampından geleneksel çocuk oyunlarına kadar zengin bir tatil programı Küçükçekmeceli çocukları bekliyor.

Birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alacak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen; yaratıcı resim, renkli kağıtlarla origami, tasarım, hama boncuk, keçe ev, güneş sistemi tasarlanması, çerçeve tasarımı, ritim ve dans gibi çeşitli atölyelerde, 5-14 yaş arası çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkaracak. Ayrıca çocuklar için ücretsiz olarak düzenlenecek film gösteriminin yanı sıra İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı’na geziler gerçekleştirilecek.

Ara tatil etkinlikleri kapsamında Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ise; tekerleme yarışması, sek sek, isim şehir ve hadi anlat bakalım gibi geleneksel çocuk oyunları, bilim ve kültür gezileri, belgesel ve film gösterimleri düzenlenecek. Ayrıca 8. sınıf öğrencileri için üç gün boyunca sürecek LGS kampı da yapılacak. Ara tatil etkinliklerini Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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