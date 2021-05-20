Küçükçekmece'de coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılını coşkulu bir programla kutladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, bando ekibi eşliğinde, üstü açık otobüs ve konvoyla halkı selamlayarak dışarıya çıkamayan vatandaşların evlerine konuk oldu. Vatandaşlar bu özel sürprizi balkonlarından ve pencerelerinden heyecanlı gözlerle izledi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu yıl her ne kadar pandemi atmosferi içerisinde geçse de bütün tedbirleri alarak 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Küçükçekmecelilere ‘Al bayrağını, çık balkona’ dedik. 102 yıl önce bugün Samsun’a adım atan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnet anıyorum. 19 Mayıs, bir milletin uyanışı, tam bağımsızlığımızın başlangıç noktasıdır. Büyük Nutku’na Samsun’a çıkışıyla başlayan Ulu Önder, 19 Mayıs 1919 tarihini aynı zamanda kendi “doğum günü” olarak atfetmiş ve bu özel günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Yarınlar gençlerin eliyle, bilimle, sanatla, teknoloji ve umutla kurulacaktır. Bizim en büyük değerimiz olan gençlerin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar alkışlarla eşlik etti

Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş mücadelesini başlatmasının 102. yıl dönümü kutlamaları Küçükçekmece protokolünün Halkalı’daki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. 19 Mayıs dolayısıyla kent genelini al bayraklarla donatan Küçükçekmece Belediyesi, pandemi tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinde kalan Küçükçekmeceli vatandaşlar için özel bir kutlama programı organize etti. Kutlamada Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi üstü açık otobüs ile ilçeyi dolaşarak halkı selamladı. Bando takımı ilçenin tüm cadde ve sokaklarını dolaşarak konser verdi. Küçükçekmeceli vatandaşlar bando takımının çaldığı marşlara pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik ederek, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşama fırsatı buldu.