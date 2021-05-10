Küçükçekmece'de Covid-19 ile mücadele Nisan ayında da hız kesmedi

Covid-19 ile mücadeleyi aralıksız sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardımdan, temizliğe, dezenfeksiyondan, ilaçlamaya ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi 1-30 Nisan tarihleri arasında 6 bin 792 gıda kolisi 37 bin 696 sıcak yemeği ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Koronavirüsle mücadelemize var gücümüzle devam ederken, kent temizliği, hijyen, dezenfeksiyon ve özellikle de gıda ve erzak yardımlarımız ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, gece - gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çaba gösteren tüm ekip arkadaşlarıma ve hassasiyetlerinden dolayı Küçükçekmeceli vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Pandemi süreci boyunca vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmayan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri Nisan ayında 20 bin 550 çağrı yanıtlayarak, gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Kısıtlamalarda sokaktaki sessiz dostları da unutmayan belediye ekipleri, 308 can dostun aşısını gerçekleştirirken, 1.627 can dostun tedavisini tamamladı. Nisan ayı boyunca 176 Küçükçekmeceli belediyenin sunduğu ambulans hizmetinden faydalanırken, 347 vatandaşa da diyetisyen hizmeti verildi.

Küçükçekmece Belediyesi Nisan ayı pandemi çalışmaları:

20.550 ÇAĞRI

6.792 KOLİ GIDA YARDIMI

37.696 PORSİYON SICAK YEMEK

3.495 PARÇA KIYAFET YARDIMI

939 ÖZEL MÜLK İLAÇLAMA

308 CAN DOSTUMUZA YAPILAN AŞI

1627 CAN DOSTUMUZA YAPILAN TEDAVİ

36 KAMU KURUMU TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON

176 AMBULANS HİZMETİ

347 DİYETİSYEN HİZMETİ